Borgosesia incrementa a 65 milioni l'ammontare complessivo del bond “Borgosesia 6,30%”
(Teleborsa) - Borgosesia, società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, incrementa a complessivi 65 milioni di euro l’ammontare complessivo del prestito obbligazionario “Borgosesia 6,30%”.

La delibera è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione che ha approvato l’incremento dell’emissione in ragione della forte domanda riscontrata, a seguito della rapida chiusura della prima tranche e del positivo andamento del collocamento della seconda.

L’offerta pertanto prosegue fino al 12 febbraio, con un obiettivo di raccolta di 40 milioni, nel rispetto delle condizioni originarie.

Il prestito obbligazionario è destinato a investitori retail e professionali, ha durata di 60 mesi e riconosce un tasso fisso annuo del 6,30%, con pagamento di cedole trimestrali. La sottoscrizione minima iniziale è pari a 100 mila euro. Le obbligazioni sono garantite da un
pegno su asset con coverage pari al 167% del valore nominale complessivo dei titoli in circolazione, confermando l’approccio orientato alla tutela degli investitori.
