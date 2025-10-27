Milano marcia in positivo meglio del Vecchio Continente

(Teleborsa) - Procedono misti i principali listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che accelera i guadagni mattutini. Il focus dei mercati
è sul potenziale taglio dei tassi da parte della Federal Reserve
in occasione della riunione che si concluderà mercoledì. Segnali di allentamento delle tensioni commerciali tra Washington e Pechino
in vista del vertice dei presidenti Donald Trump e Xi Jinping in programma questa settimana in Corea del Sud.
Sul fronte macro, migliorano più delle attese le condizioni economiche in Germania a ottobre 2025
, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora le aspettative sui mesi a venire. L'indice IFO si è salito a 88,4 punti rispetto agli 87,7 punti di settembre e risulta al di sopra degli 88,1 punti stimati dal consensus. L'indice sulle condizioni attuali si posiziona invece a 85,3 punti dagli 85,7 di agosto e contro gli 85,5 attesi dagli analisti. Migliora però il sotto-indice relativo alle aspettative, che si posiziona a 91,6 punti dai 89,8 precedenti.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,164. Giornata da dimenticare per l'oro
, che scambia a 4.023,8 dollari l'oncia, ritracciando del 2,15%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,24%.
In forte calo lo spread
, che raggiunge +85 punti base (-6 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,40%. Tra le principali Borse europee
piatta Francoforte
, che tiene la parità, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi
, che segna un quasi nulla di fatto.
Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 42.790 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,73% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 45.447 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,64%); come pure, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,57%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banca MPS
(+3,35%), Unipol
(+2,30%), Unicredit
(+1,96%) e BPER
(+1,84%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari
, che continua la seduta con -2,17%.
Giornata fiacca per Terna
, che segna un calo dello 0,88%.
Piccola perdita per Recordati
, che scambia con un -0,77%.
Tentenna Ferrari
, che cede lo 0,71%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, doValue
(+4,65%), Maire
(+4,59%), Moltiply Group
(+4,18%) e Avio
(+2,39%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Intercos
, che continua la seduta con -0,98%.
Sostanzialmente debole Brembo
, che registra una flessione dello 0,96%.
Si muove sotto la parità Piaggio
, evidenziando un decremento dello 0,69%.
Contrazione moderata per Rai Way
, che soffre un calo dello 0,66%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti: Lunedì 27/10/2025
10:00 Germania
: Indice IFO (atteso 88,1 punti; preced. 87,7 punti)
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,9%) Martedì 28/10/2025
14:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,8%)
14:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%) Mercoledì 29/10/2025
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,5%).