Milano marcia in positivo meglio del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, con ilche accelera i guadagni mattutini. Il focus dei mercatiè sul potenziale taglio dei tassi da parte dellain occasione della riunione che si concluderà mercoledì. Segnali di allentamento delle tensioni commerciali train vista del vertice dei presidenti Donald Trump e Xi Jinping in programma questa settimana in Corea del Sud.Sul fronte macro, migliorano più delle attese le, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora le aspettative sui mesi a venire. L'indice IFO si è salito a 88,4 punti rispetto agli 87,7 punti di settembre e risulta al di sopra degli 88,1 punti stimati dal consensus. L'indice sulle condizioni attuali si posiziona invece a 85,3 punti dagli 85,7 di agosto e contro gli 85,5 attesi dagli analisti. Migliora però il sotto-indice relativo alle aspettative, che si posiziona a 91,6 punti dai 89,8 precedenti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,164. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 4.023,8 dollari l'oncia, ritracciando del 2,15%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,24%.In forte calo lo, che raggiunge +85 punti base (-6 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,40%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 42.790 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,73% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 45.447 punti.In frazionale progresso il(+0,64%); come pure, poco sopra la parità il(+0,57%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,35%),(+2,30%),(+1,96%) e(+1,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,17%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,88%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,77%.Tentenna, che cede lo 0,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,65%),(+4,59%),(+4,18%) e(+2,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,98%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,96%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.Tra lepiù importanti:10:00: Indice IFO (atteso 88,1 punti; preced. 87,7 punti)10:00: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,9%)14:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,8%)14:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,5%).