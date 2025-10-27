Milano 17:22
42.927 +1,04%
Nasdaq 17:22
25.755 +1,57%
Dow Jones 17:22
47.438 +0,49%
Londra 17:22
9.650 +0,05%
Francoforte 17:22
24.305 +0,27%

Multinazionali USA in Italia: possibile impatto dei nuovi dazi sul reshoring

Economia
Multinazionali USA in Italia: possibile impatto dei nuovi dazi sul reshoring
(Teleborsa) - È online il nuovo numero di Informazioni SVIMEZ che analizza il ruolo delle imprese a controllo estero in Italia, con particolare attenzione al contributo delle multinazionali statunitensi all’export di ogni regione italiana.

I nuovi dazi USA puntano a riportare in patria attività produttive oggi localizzate all’estero. Tra le multinazionali a controllo estero che operano nelle regioni italiane, quelle statunitensi sono al primo posto per numero di addetti. In questo quadro la possibile politica di reshoring USA potrebbe avere impatti significativi su produzione e occupazione.
Condividi
```