Multinazionali USA in Italia: possibile impatto dei nuovi dazi sul reshoring

(Teleborsa) - È online
il nuovo numero di Informazioni SVIMEZ
che analizza il ruolo delle imprese a controllo estero in Italia
, con particolare attenzione al contributo delle multinazionali statunitensi all’export
di ogni regione italiana.
I nuovi dazi USA puntano a riportare in patria attività produttive oggi localizzate all’estero.
Tra le multinazionali a controllo estero che operano nelle regioni italiane, quelle statunitensi sono al primo posto per numero di addetti.
In questo quadro la possibile politica di reshoring USA
potrebbe avere impatti significativi su produzione e occupazione.