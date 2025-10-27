Palingeo, Cda ritiene congruo il prezzo OPA di ICOO di 6,00 euro

Palingeo

ICOP

(Teleborsa) - Il Cda diha, relativo all’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da(l’“Offerente”) su massime 2.706.070 azioni ordinarie di Palingeo, rappresentative del 38,76% del capitale sociale dell’Emittente, dedotte le 4.275.000 azioni Palingeo rappresentanti circa il 61,24% del capitale sociale di Palingeo già di titolarità dell’Offerente.Il Comunicato dell’Emittente contiene la, pari all’importo diper azione oggetto dell’Offerta che sarà pagato in denaro dall’Offerente agli aderenti per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta e acquistata dall’Offerente (il “Corrispettivo”).Ai fini delle proprie, il Consiglio: ha preso atto dell’Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta; (ii) ha tenuto conto della fairness opinion rilasciata da Deloitte Advisory a supporto degli amministratori indipendenti e anche a beneficio del Cda, nonché del parere reso dagli amministratori indipendenti, non correlati all’Offerente, i quali hanno ritenuto il Corrispettivo non congruo da un punto di vista finanziario; ha tenuto conto infine del documento elaborato da EnVent CapitalMarkets Limited a supporto della valutazione motivata del Cda sull’Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, nonché della relazione di stima elaborata nel contesto dell’aumento di capitale dell’Offerente, mediante il conferimento da parte di FLS Holding di una partecipazione del 39,6% circa in Palingeo, composta da 2.736.000 azioni.All’esito della riunione, il Cda, con la sola, ha ritenuto