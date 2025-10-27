Palingeo, Cda ritiene congruo il prezzo OPA di ICOO di 6,00 euro

(Teleborsa) - Il Cda di Palingeo
ha approvato a maggioranza il Comunicato dell’Emittente
, relativo all’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da ICOP
(l’“Offerente”) su massime 2.706.070 azioni ordinarie di Palingeo, rappresentative del 38,76% del capitale sociale dell’Emittente, dedotte le 4.275.000 azioni Palingeo rappresentanti circa il 61,24% del capitale sociale di Palingeo già di titolarità dell’Offerente.
Il Comunicato dell’Emittente contiene la valutazione motivata del Consiglio sull’Offerta e sulla congruità dal punto di vista finanziario del relativo corrispettivo
, pari all’importo di 6,00 euro (cum dividendo)
per azione oggetto dell’Offerta che sarà pagato in denaro dall’Offerente agli aderenti per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta e acquistata dall’Offerente (il “Corrispettivo”).
Ai fini delle proprie valutazioni
, il Consiglio: ha preso atto dell’Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta; (ii) ha tenuto conto della fairness opinion rilasciata da Deloitte Advisory a supporto degli amministratori indipendenti e anche a beneficio del Cda, nonché del parere reso dagli amministratori indipendenti, non correlati all’Offerente, i quali hanno ritenuto il Corrispettivo non congruo da un punto di vista finanziario; ha tenuto conto infine del documento elaborato da EnVent Capital
Markets Limited a supporto della valutazione motivata del Cda sull’Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, nonché della relazione di stima elaborata nel contesto dell’aumento di capitale dell’Offerente, mediante il conferimento da parte di FLS Holding di una partecipazione del 39,6% circa in Palingeo, composta da 2.736.000 azioni.
All’esito della riunione, il Cda, con la sola astensione dei consiglieri indipendenti
, ha ritenuto congruo da un punto di vista finanziario il Corrispettivo
.