Milano
16:41
42.915
+1,01%
Nasdaq
16:41
25.758
+1,58%
Dow Jones
16:41
47.470
+0,56%
Londra
16:41
9.639
-0,07%
Francoforte
16:41
24.251
+0,05%
Lunedì 27 Ottobre 2025, ore 16.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: rosso per Pernod Ricard
Parigi: rosso per Pernod Ricard
Migliori e peggiori
,
In breve
27 ottobre 2025 - 13.00
Composto ribasso per il
colosso degli alcolici
, in flessione del 2,31% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Parigi: scambi negativi per Pernod Ricard
Parigi: senza freni Pernod Ricard
Parigi: giornata depressa per Pernod Ricard
Parigi: balza in avanti Pernod Ricard
Titoli e Indici
Pernod Ricard
-1,75%
Altre notizie
Parigi: andamento rialzista per Pernod Ricard
Parigi: amplia l'ascesa Pernod Ricard
Parigi: andamento negativo per Pernod Ricard
Pernod Ricard, vendite trimestrali in calo del 6%: pesano Cina e Stati Uniti
Parigi: rosso per Unibail Rodamco Westfield
Parigi: calo per Thales
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto