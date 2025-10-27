Promotica sale al 100% di Grani & Partners con l'acquisto dell'ultimo 20%

Promotica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, haper un controvalore di 1.000 euro come definito dal contratto vincolante di opzione, arrivando a detenere così il 100% del capitale sociale della stessa.Con questa operazione, si legge in una nota, Promoticadi Grani & Partners, rafforzando la propria posizione nel settore della fidelizzazione e promozione marketing e consolidando le sinergie operative e industriali già in corso tra le due realtà."Con il perfezionamento di questa operazione completiamo un percorso di integrazione strategica avviato da tempo, che ci consente di consolidare ulteriormente la posizione di Promotica nel mercato della fidelizzazione e della promozione - ha commentato l'- L'acquisizione del 100% di Grani & Partners rafforza le nostre competenze e la nostra capacità di offrire soluzioni sempre più integrate ai clienti del gruppo. Grani & Partners rappresenta un, in linea con la strategia di espansione del Gruppo"."L'operazione ci consente di, e di rafforzare il posizionamento internazionale - ha aggiunto - L'esperienza e il know-how maturati da Grani & Partners in oltre quarant'anni di attività nel settore promozionale costituiscono un importante valore per il Gruppo, permettendoci di accrescere la competitività e di proporre soluzioni di fidelizzazione e promozione sempre più innovative e su misura delle esigenze dei nostri clienti".