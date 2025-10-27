Promotica sale al 100% di Grani & Partners con l'acquisto dell'ultimo 20%

(Teleborsa) - Promotica
, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, ha perfezionato l'acquisto del restante 20% del capitale sociale di Grani & Partners
per un controvalore di 1.000 euro come definito dal contratto vincolante di opzione, arrivando a detenere così il 100% del capitale sociale della stessa.
Con questa operazione, si legge in una nota, Promotica completa il processo di integrazione
di Grani & Partners, rafforzando la propria posizione nel settore della fidelizzazione e promozione marketing e consolidando le sinergie operative e industriali già in corso tra le due realtà.
"Con il perfezionamento di questa operazione completiamo un percorso di integrazione strategica avviato da tempo, che ci consente di consolidare ulteriormente la posizione di Promotica nel mercato della fidelizzazione e della promozione - ha commentato l'AD Diego Toscani
- L'acquisizione del 100% di Grani & Partners rafforza le nostre competenze e la nostra capacità di offrire soluzioni sempre più integrate ai clienti del gruppo. Grani & Partners rappresenta un elemento chiave nel nostro piano di crescita e diversificazione
, in linea con la strategia di espansione del Gruppo".
"L'operazione ci consente di ampliare la presenza nei settori Kids Promotion, Automotive e Industry
, e di rafforzare il posizionamento internazionale - ha aggiunto - L'esperienza e il know-how maturati da Grani & Partners in oltre quarant'anni di attività nel settore promozionale costituiscono un importante valore per il Gruppo, permettendoci di accrescere la competitività e di proporre soluzioni di fidelizzazione e promozione sempre più innovative e su misura delle esigenze dei nostri clienti".