RedFish, ricavi consolidati al 30 settembre a 49,03 milioni (+40,9%)

(Teleborsa) - I dati preliminari consolidati gestionali relativi al 30 settembre 2025 di, holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, conpari a 49,03 milioni, con una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in cui la società aveva registrato ricavi consolidati pari a 34,80 milioni. Tale incremento, si legge nella nota dei conti, è frutto sia del consolidamento delle performance delle controllate sia dell’ampliamento del perimetro attraverso le acquisizioni perfezionate dal Gruppo.In particolare- società il cui intero capitale sociale è stato acquisito in data 20 aprile 2023 attraverso Rail Fish, veicolo societario di cui RFLTC è titolare del 99% del capitale sociale - nel periodo gennaio - settembre 2025 ha registrato una crescita del 5,28% (ricavi netti pari complessivamente a € 20,50 milioni rispetto a € 19,5 milioni al 30 settembre 2024). A livello di consolidato, sempre al terzo trimestre 2025, è presente nel perimetro anche- società controllata da Movinter, che è titolare del 75% del suo capitale sociale - la cui acquisizione è stata perfezionata in data 16 febbraio 2024 e che ha apportato un fatturato complessivo pari a € 11,53 milioni (€ 11,8 milioni al 30 settembre 2024); inoltre in data 27 giugno 2024, il perimetro di consolidamento di Movinter e del gruppo Movinter, si è ulteriormente ampliato attraverso il perfezionamento dell’acquisizione del 100% della S.A.I.E.P. S.r.l. (“SAIEP”), che ha apportato un fatturato al 30 settembre 2025 pari ad € 16,71 milioni (€ 14,55 milioni al 30 settembre 2024). In aggiunta, la stessa holding RFLTC ha generato ricavi pari a € 0,29 milioni (€ 0,15 milioni al 30 settembre 2024).Iltotale consolidato di Movinter unitamente a quello delle sue controllate Six Italia e SAIEP, inteso come ordini firmati da clienti alla data di riferimento e ancora da evadere, risulta al 30 settembre 2025 pari a € 104,8 milioni di cui circa il 17,4% relativo al 2025 e il restante 82,6% agli anni successivi. Del totale complessivo del backlog consolidato, € 43,2 milioni sono riferibili a Movinter (di cui circa il 19,8% relativo al 2025 ed il restante 80,2% agli anni successivi), € 22,55 milioni sono riferibili a Six Italia (di cui circa il 25,25% relativo al 2025 ed il restante 74,75% tagli anni successivi), mentre i restanti € 39,05 milioni sono riferibili a SAIEP (di cui circa il 10,1% relativo al 2025 ed il restante 89,9% agli anni successivi)., ha così commentato: “L’acquisizione di Movinter ad aprile 2023 è il prototipo delle operazioni di investimento che caratterizzano il core business di RedFish LongTerm Capital: accompagnare società dal potenziale sottovalutato in un percorso di crescita costante.. Gli investimenti della controllata in Six Italia e da ultimo in SAIEP, perfezionato a giugno 2024, hanno infatti contribuito ad accelerare e consolidare il processo di crescita di Movinter e di riflesso di RFLTC. Movinter è ormai considerabile un player di riferimento nel segmento industriale italiano, che è un mercato che bisogna tornare a valorizzare partendo proprio dalle mid e small cap per essere competitivi nel lungo termine. Una holding come la nostra non si aspetta crescite repentine nel breve periodo, spesso dovute a fattori esterni ed estemporanei, ma una crescita regolare e stabile nel tempo, che è quella a cui riportano i risultati ottenuti sinora. Chiudo sottolineando la soddisfazione di avere perfezionato, fuori dal perimetro temporale dei 9 mesi, ad inizio ottobre, l'operazione di acquisizione in modalità club deal di Alpi Aviation, storico operatore friulano, attivo nella realizzazione di velivoli leggeri e ultraleggeri, elicotteri e droni non armati, ad uso civile e militare, dual-use, di esplorazione e sorveglianza. L’operazione si colloca perfettamente nella strategia di crescita che abbiamo messo in campo per Movinter con l’idea di espandere il business garantendo alla società una crescita orizzontale sui mercati Aerospace, Rail & Navy. Riteniamo di poter continuare a investire in tal senso in nuovi e stimolanti progetti, valorizzando sempre più le società da noi partecipate, con l’obiettivo di continuare a soddisfare le aspettative dei nostri investitori”., ha aggiunto: "I risultati gestionali consolidati al 30 settembre 2025 confermano il trend già evidenziato nella semestrale 2025 e sono la dimostrazione del lavoro che stiamo facendo in ottica di creazione di valore e crescita anche attraverso l’implementazione delle politiche ESG nelle nostre partecipate. I frutti di questa attività hanno un riscontro evidente nei numeri, in particolare, sulle controllate Movinter, Six Italia e SAIEP, dove il nostro Investment Manager e Amministratore Delegato del gruppo Movinter, Simone Lo Giudice, sta proseguendo con la strategia di crescita e sviluppo su nuovi clienti, riorganizzazione e sviluppo di sinergie industriali di gruppo, con l’inserimento di figure chiave di settore che permetteranno di accelerare la crescita con l’accesso a nuovi clienti e mercati; elementi essenziali che caratterizzeranno il percorso di RFLTC nei prossimi anni".