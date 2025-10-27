Rosetti Marino rintraccia dopo i record con flottante basso e nessuna scalata

Rosetti Marino

(Teleborsa) -il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, protagonista di una grande corsa negli scorsi mesi a Piazza Affari, complice ilche amplifica ogni movimento.Un articolo del L'Economia de Il Corriere della Sera, che ha parlato con i vertici aziendali, sostiene che "l'incremento in Borsa del titolo", con il flottante bassissimo. L'azienda, che due anni fa fu oggetto di indiscrezioni sulla possibile vendita a gruppi indiani, malesi e coreani, fa capo infatti per il 56,19% a Rosfin, holding che rappresenta la famiglia Rosetti-magnani (Gianfranco Magnani, 96 anni, ha sposato Valeria Rosetti, figlia del fondatore Marino), con un trust a lungo termine. Il 17,5% è di Cosmi Holding, famiglia Resca; il 20% di Saipem e l'1,25% della Cassa di Ravenna. Il 5% sono azioni proprie, mentre ciò che resta - lo 0,06% - è il flottante.Si tratta dell', il mercato alternativo del capitale riservato agli investitori professionali che non richiedeva un flottante minimo, fuso nel 2012 con l'AIM Italia, poi diventato Euronext Growth Milan.", si legge nel pezzo. L'azienda comunque, i cui manager di prima linea siedono nel board, resta appetibile, viste l'alta internazionalizzazione e le commesse importanti. "Siamo interessanti per la credibilità che ci siamo guadagnati in 100 anni e la rivitalizzazione del mercato dei beni d'investimento per l'energia", dice il presidente Stefano Silvestroni.Il titolo tratta oggi in area 173 euro, rispetto ai 178 euro della chiusura di venerdì, già lontani dal, che aveva dato a Rosetti Marino una capitalizzazione di circa 1,2 miliardi di euro. Oggi in Borsa vale poco meno di 700 milioni di euro.