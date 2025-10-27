Saipem, Barclays conferma rating e target price. Business ben posizionato per crescita a medio termine

(Teleborsa) - Bel suo ultimo report, Barclays ha confermato il giudizio Overweight
sul titolo Saipem
ribadendo anche il target price di 3,30 euro
, valore che incorpora un upside potenziale del 40,3%
rispetto al prezzo di riferimento dello studio di 2,35 euro.
Aggiornamento che giunge a valle della novestrale 2025
.
"Sebbene la performance dell'EBITDA di Saipem (superando del 2% il consensus di Bloomberg) e l'aumento del margine di 200 punti base su base annua siano stati incoraggianti, i dati positivi sono stati ancora una volta frenati dall'ammortamento dei leasing
, che è stato molto più elevato di quanto previsto", hanno osservato gli analisti.
"Fortunatamente - hanno aggiunto - questo dovrebbe rallentare e il futuro miglioramento dei margini
dovrebbe riflettersi sui risultati finali
, ma l'ammortamento è raddoppiato dal 2023, assorbendo la maggior parte del miglioramento dell'EBITDA".
Quest'anno, "le stime di consenso sull'EBITDA sono rimaste sostanzialmente invariate da inizio anno, ma le stime sull'EBIT sono diminuite di oltre il 10%, con una componente chiave del titolo in calo di circa il 6% da inizio anno, a fronte di un aumento di circa il 3% del settore (indice EMEAOGP)", ha evidenziato Barclays.
Ora è fondamentale che "i margini sulla base di asset ampliata aumentino
e che l'azienda lavori per la proposta di fusione con Subsea 7
".
"Continuiamo a ritenere che Saipem sia ben posizionata
", hanno sottolineato gli esperti. "I contratti legacy diventeranno meno gravosi e il business in generale si trova in una posizione invidiabile, esposto a due aree chiave di crescita a medio termine: il Medio Oriente
e l'offshore in acque profonde
".
In effetti, "le obiezioni alla proposta di fusione con Subsea 7 evidenziano la posizione unica dell'azienda
nel mercato delle costruzioni offshore".
Con un PE 8x al 2026 rispetto al settore a 10x e a concorrenti diretti come Technip Energies e Maire a 11x/13x e TechnipFMC a 15x, Barclays intravede un significativo potenziale di rialzo in Saipem
. Da qui la sua posizione OW e il target di prezzo invariato basato sul DCF, basato su numeri aumentati del 3-10% a livello di EBITDA per il periodo 2025-2028, con una variazione del (6)-3% a livello di EBIT durante il periodo.