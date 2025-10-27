Schneider Electric, Morgan Stanley alza il rating a "overweight" e PT a 280 euro

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha alzato il rating dia "" da "equal-weight", con un nuovodirispetto ai precedenti 240 euro, citando un "cambio di passo nei margini" e migliori prospettive difino al 2027. La decisione ha spinto il titolo che registra solidi guadagni alla borsa di Parigi.La banca d’affari prevede per il gruppo francese unadell’8% e un miglioramento dell’EBITA di 100 punti base entro il 2027, che dovrebbe tradursi in un aumento dell’del 17%, superiore a quello dei principali competitor. Il margine EBITA è stimato al 20,5% nel 2027, 60 punti base sopra il consenso.Il gruppo, che ha chiuso a 249,10 il 23 ottobre con una capitalizzazione di 145,5 miliardi di euro, dovrebbe beneficiare di nuovi piani di efficienza e della crescita nel business dei, sostenuto dalla collaborazione con