Schneider Electric, Morgan Stanley alza il rating a "overweight" e PT a 280 euro

(Teleborsa) - Morgan Stanley
ha alzato il rating di Schneider Electric
a "overweight
" da "equal-weight", con un nuovo target price
di 280 euro
rispetto ai precedenti 240 euro, citando un "cambio di passo nei margini" e migliori prospettive di redditività
fino al 2027. La decisione ha spinto il titolo che registra solidi guadagni alla borsa di Parigi.
La banca d’affari prevede per il gruppo francese una crescita organica
dell’8% e un miglioramento dell’EBITA di 100 punti base entro il 2027, che dovrebbe tradursi in un aumento dell’utile per azione
del 17%, superiore a quello dei principali competitor. Il margine EBITA è stimato al 20,5% nel 2027, 60 punti base sopra il consenso.
Il gruppo, che ha chiuso a 249,10 il 23 ottobre con una capitalizzazione di 145,5 miliardi di euro, dovrebbe beneficiare di nuovi piani di efficienza e della crescita nel business dei data center
, sostenuto dalla collaborazione con NVIDIA
.