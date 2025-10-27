Tesla, il board chiede agli azionisti di approvare maxi-pacchetto da 1.000 miliardi per Elon Musk

(Teleborsa) - La presidente del consiglio di amministrazione di Tesla, Robyn Denholm
, ha invitato gli azionisti a votare a favore del pacchetto retributivo
da quasi 1.000 miliardi di dollari destinato all’amministratore delegato Elon Musk
, che includerebbe oltre 423 milioni di azioni aggiuntive.
In una lettera
diffusa lunedì, Denholm ha definito Musk "fondamentale per il futuro dell’azienda", sottolineando che Tesla sta concentrando i propri sforzi sulla guida completamente autonoma e sullo sviluppo del robot Optimus
. "Senza Elon, Tesla potrebbe perdere valore in modo significativo, poiché la nostra azienda potrebbe non essere più valutata per ciò che puntiamo a diventare", ha scritto la presidente.
Il voto degli azionisti arriva in un contesto di forte dibattito: la scorsa settimana, un gruppo di sindacati e organismi di controllo aziendale ha lanciato il sito Take Back Tesla
, volto a contrastare il piano di compensi record. Gli oppositori criticano Musk per la sua vicinanza a movimenti politici di destra e per la diffusione di teorie del complotto che, secondo loro, avrebbero danneggiato l’immagine del marchio.