Milano 14:58
42.918 +1,02%
Nasdaq 14:58
25.702 +1,36%
Dow Jones 14:58
47.474 +0,57%
Londra 14:58
9.657 +0,12%
Francoforte 14:58
24.271 +0,13%

Tesla, il board chiede agli azionisti di approvare maxi-pacchetto da 1.000 miliardi per Elon Musk

Finanza
Tesla, il board chiede agli azionisti di approvare maxi-pacchetto da 1.000 miliardi per Elon Musk
(Teleborsa) - La presidente del consiglio di amministrazione di Tesla, Robyn Denholm, ha invitato gli azionisti a votare a favore del pacchetto retributivo da quasi 1.000 miliardi di dollari destinato all’amministratore delegato Elon Musk, che includerebbe oltre 423 milioni di azioni aggiuntive.

In una lettera diffusa lunedì, Denholm ha definito Musk "fondamentale per il futuro dell’azienda", sottolineando che Tesla sta concentrando i propri sforzi sulla guida completamente autonoma e sullo sviluppo del robot Optimus. "Senza Elon, Tesla potrebbe perdere valore in modo significativo, poiché la nostra azienda potrebbe non essere più valutata per ciò che puntiamo a diventare", ha scritto la presidente.

Il voto degli azionisti arriva in un contesto di forte dibattito: la scorsa settimana, un gruppo di sindacati e organismi di controllo aziendale ha lanciato il sito Take Back Tesla, volto a contrastare il piano di compensi record. Gli oppositori criticano Musk per la sua vicinanza a movimenti politici di destra e per la diffusione di teorie del complotto che, secondo loro, avrebbero danneggiato l’immagine del marchio.

Condividi
```