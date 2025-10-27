Trawell Co, Intesa taglia target price: margini resilienti in attesa del nuovo piano

Intesa Sanpaolo

Trawell Co

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 10,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 54%.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre del 2025 hanno mostrato un andamento simile a quello del primo semestre del 2024, un semestre influenzato dalle performance negative di Miami e Russia. I ricavi totali sono leggermente diminuiti (-2,7% su base annua). L'EBITDA si è attestato a 3,5 milioni di euro (-11,5% su base annua), con un, anche in considerazione dell'aumento del costo del personale presso l'aeroporto di Miami. L'EBIT è stato di 1,4 milioni di euro, dopo D&A per 0,3 milioni di euro e D&A relativi all'IFRS 16 per 1,8 milioni di euro. La posizione finanziaria netta è stata di 5,9 milioni di euro (indebitamento netto al netto dell'impatto dell'IFRS 16 e rettificato per i depositi), in miglioramento rispetto a fine giugno 2024 e in leggero aumento rispetto ai 5,4 milioni di euro di fine anno 2024.Viene sottolineato che il management è fiducioso che le iniziative strategiche, insieme alla crescita del traffico aereo internazionale e ai nuovi contratti, consentiranno a TraWell di tornare a livelli di crescita più elevati nei prossimi semestri, con particolare attenzione al rafforzamento delle operazioni globali e all'espansione nei paesi EMEA. Per riflettere l'inclusione di nuovi aeroporti, come Madrid e Napoli, e l'espansione delle operazioni esistenti a Lima e Nizza, ile dovrebbe essere comunicato verso la fine di ottobre 2025.Intesa Sanpaolo ha(EBITDA -5,9% rispetto alla stima precedente) per incorporare i risultati del primo semestre del 2025. Per gli anni successivi, prevede un graduale miglioramento della redditività. Il broker si aspetta che TraWell "riprenda il suo percorso di crescita nei prossimi anni, grazie alla sua leadership di mercato".