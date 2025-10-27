UniCredit sale all'1,91% del capitale sociale con l'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di aver acquistato
dal 23 al 24 ottobre 2025, complessivamente 2.309.322 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 61,9888 euro.
Al 24 ottobre, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit ha acquistato un totale di 2.309.322 azioni, pari allo 0,15% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 143.152.195,95 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 29.814.487 azioni proprie pari all'1,91% del capitale sociale.
A Milano, oggi, apprezzabile rialzo per l'Istituto di Credito
, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.