Zangrillo, Contratto Sanità 2022-2024: approvazione con aumenti medi mensili di 170 euro e arretrati per il personale

(Teleborsa) - "La firma definitiva del contratto del comparto sanità 2022-2024
è un importante risultato per il settore. La trattativa è stata molto complicata, ma è fondamentale essere giunti alla fine. Ora bisogna guardare immediatamente al prossimo contratto 2025-2027
per dare continuità alla contrattazione". Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo,
commentando il via libera definitivo al contratto del comparto Sanità.
"Gli aumenti medi sono pari a circa 170 euro mensili
- prosegue - Con importanti incrementi delle indennità specifiche, tra cui quella del pronto soccorso, che puo' arrivare anche a 500 euro. Importanti anche gli arretrati visto che il contratto viene firmato nel 2025.
Ora dobbiamo rendere effettivi gli stanziamenti per la tornata contrattuale 2025-2027
".