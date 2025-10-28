Amundi, utile in crescita e masse record a 2.317 miliardi di euro

(Teleborsa) - Amundi
, società di gestione dei patrimoni francese controllata da Crédit Agricole
, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con risultati solidi, confermando la crescita delineata dal piano strategico Ambitions 2025. L’utile ante imposte rettificato
è salito del 4% su base annua, raggiungendo 1,34 miliardi di euro
, mentre l’utile netto rettificato
si è attestato a 978 milioni di euro
.
Nel solo terzo trimestre
, il pre-tax income è cresciuto del +4% anno su anno, a 445 milioni di euro, spinto da un incremento dei ricavi del 5% - sostenuti sia dalle commissioni di gestione
(+3,3%) sia dai forti risultati di Amundi Technology (+49%) - e da un efficace controllo dei costi. I flussi netti
del trimestre hanno raggiunto 15 miliardi di euro
, di cui 9 miliardi nei prodotti medium-to-long term (MLT), con una raccolta particolarmente robusta in ETF (+10 miliardi) e nella distribuzione terza (+8 miliardi). Le joint venture asiatiche
hanno contribuito con ulteriori 5 miliardi, confermando l’Asia come uno dei principali motori di espansione del gruppo.
Le masse gestite
hanno raggiunto un nuovo record storico di 2.317 miliardi di euro
al 30 settembre 2025, sostenute da flussi netti per 67 miliardi
nei primi nove mesi dell'anno. I flussi nei prodotti medium-to-long term
(MLT) sono stati pari a 57 miliardi, con un contributo positivo da tutte le aree geografiche e segmenti di clientela. In particolare, l’Asia ha generato 29 miliardi di raccolta, mentre la distribuzione terza e gli ETF hanno contribuito rispettivamente con 21 e 28 miliardi.
L’attività in ETF
conferma Amundi come secondo player europeo, superando i 300 miliardi di euro
di AUM, grazie ai prodotti "Core" legati agli indici europei e statunitensi. Anche Amundi Technology ha registrato un forte incremento dei ricavi (+48% su base annua), raggiungendo 81 milioni di euro nei primi nove mesi, già al livello dell’intero 2024.
"Nel terzo trimestre, Amundi è riuscita a prolungare lo slancio positivo di inizio 2025. Abbiamo registrato afflussi per +15 miliardi di euro, un aumento dei ricavi del +5%1,4 e un aumento dell'utile ante imposte del +4%1,4. I principali driver di crescita del nostro piano Ambitions 2025 – Asia, distribuzione tramite terze parti ed ETF – hanno generato ciascuno tra +20 miliardi di euro e +30 miliardi di euro di afflussi nei primi nove mesi", ha dichiarato Valérie Baudson, Amministratrice Delegata del gruppo. "Il 18 novembre presenteremo il nostro nuovo piano strategico a medio termine, che descriverà nel dettaglio le diverse aree in cui continueremo a cogliere le opportunità e a investire per il futuro", ha aggiunto.