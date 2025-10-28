Amundi, utile in crescita e masse record a 2.317 miliardi di euro

Amundi

Crédit Agricole

(Teleborsa) -, società di gestione dei patrimoni francese controllata da, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con risultati solidi, confermando la crescita delineata dal piano strategico Ambitions 2025. L’è salito del 4% su base annua, raggiungendo, mentre l’si è attestato aNel solo, il pre-tax income è cresciuto del +4% anno su anno, a 445 milioni di euro, spinto da un incremento dei ricavi del 5% - sostenuti sia dalle(+3,3%) sia dai forti risultati di Amundi Technology (+49%) - e da un efficace controllo dei costi. Idel trimestre hanno raggiunto, di cui 9 miliardi nei prodotti medium-to-long term (MLT), con una raccolta particolarmente robusta in ETF (+10 miliardi) e nella distribuzione terza (+8 miliardi). Lehanno contribuito con ulteriori 5 miliardi, confermando l’Asia come uno dei principali motori di espansione del gruppo.Lehanno raggiunto un nuovo record storico dial 30 settembre 2025, sostenute da flussi netti pernei primi nove mesi dell'anno. I flussi nei(MLT) sono stati pari a 57 miliardi, con un contributo positivo da tutte le aree geografiche e segmenti di clientela. In particolare, l’Asia ha generato 29 miliardi di raccolta, mentre la distribuzione terza e gli ETF hanno contribuito rispettivamente con 21 e 28 miliardi.L’attività inconferma Amundi come secondo player europeo, superando idi AUM, grazie ai prodotti "Core" legati agli indici europei e statunitensi. Anche Amundi Technology ha registrato un forte incremento dei ricavi (+48% su base annua), raggiungendo 81 milioni di euro nei primi nove mesi, già al livello dell’intero 2024."Nel terzo trimestre, Amundi è riuscita a prolungare lo slancio positivo di inizio 2025. Abbiamo registrato afflussi per +15 miliardi di euro, un aumento dei ricavi del +5%1,4 e un aumento dell'utile ante imposte del +4%1,4. I principali driver di crescita del nostro piano Ambitions 2025 – Asia, distribuzione tramite terze parti ed ETF – hanno generato ciascuno tra +20 miliardi di euro e +30 miliardi di euro di afflussi nei primi nove mesi", ha dichiarato Valérie Baudson, Amministratrice Delegata del gruppo. "Il 18 novembre presenteremo il nostro nuovo piano strategico a medio termine, che descriverà nel dettaglio le diverse aree in cui continueremo a cogliere le opportunità e a investire per il futuro", ha aggiunto.