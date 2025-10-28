Appear avvia bookbuilding per quotazione su Euronext Oslo Bors

(Teleborsa) -ha. L'offerta comprende un'offerta istituzionale, un'offerta retail in Norvegia e Svezia e un'offerta per i dipendenti in Norvegia e Svezia. Il periodo di bookbuilding scadrà alle ore 14:00 del 4 novembre 2025; potrebbe essere prorogato, ma in nessun caso oltre le ore 14:00 del 18 novembre 2025.Con sede a Oslo, Norvegia, Appear progetta e fornisce. La tecnologia dell'azienda consente l'acquisizione, il trasporto e l'elaborazione di video in diretta da stadi sportivi, arene per concerti e altri luoghi agli spettatori in pochi millisecondi. Appear è al servizio di emittenti televisive, società di produzione, proprietari di contenuti e operatori di rete in tutto il mondo.Le azioni sono offerte a un prezzo fisso di 66,50 NOK per azione, corrispondente a undella società di 2.500 milioni di NOK (circa 215 milioni di euro).L'offerta consiste in un'fino a 1.500.000 nuove azioni, con un ricavo lordo fino a circa 100 milioni di NOK, e un'fino a 11.450.000 azioni esistenti, offerte da alcuni azionisti esistenti, con un ricavo lordo complessivo fino a circa 761 milioni di NOK. I gestori possono decidere di sovra-allocare fino a 1.500.000 azioni aggiuntive.La società ha ricevutoper acquisire azioni dell'offerta per un importo complessivo di 380 milioni di NOK. I quattro investitori istituzionali sono Alfred Berg Asset Management (120 milioni di NOK), Storebrand Asset Management (100 milioni di NOK), DNB Asset Management (80 milioni di NOK) e Kverva Finans (80 milioni di NOK).