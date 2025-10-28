BEI, finanziamento per 40 milioni a CIA-Conad per decarbonizzazione supermercati

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI
) ha concesso un finanziamento del valore di 40 milioni
di euro a Commercianti Indipendenti Associati (CIA)
, una delle cooperative socie del Consorzio nazionale Conad
, per sostenere la decarbonizzazione dei suoi punti vendita nel Centro-Nord, attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici
, l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti
ed il rinnovo dei sistemi di refrigerazione
alimentare.
Il finanziamento, strutturato come Green Loan
, rappresenta il primo prestito BEI destinato
al settore della grande distribuzione in Italia
. La linea di credito prevede una struttura finanziaria flessibile a lungo termine
, pensata per facilitare l’implementazione progressiva degli investimenti, in linea con il piano industriale di CIA. L’operazione è stata strutturata con il supporto di Banca Finint
in qualità di Arranger, attraverso la propria divisione di Investment Banking.
L’operazione finanzia investimenti complessivi per circa 54 milioni
di euro, con il prestito della BEI che copre fino a 40 milioni, superando quindi il tradizionale limite del 50% del costo totale del progetto. Questo è possibile grazie al pieno contributo del progetto agli obiettivi REPowerEU,
che consente alla BEI di finanziare fino al 75% del costo totale
, in linea con la “Energy Lending Policy” della Banca.