Milano
27-ott
42.912
0,00%
Nasdaq
27-ott
25.822
0,00%
Dow Jones
27-ott
47.545
0,00%
Londra
27-ott
9.654
0,00%
Francoforte
27-ott
24.309
0,00%
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 09.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ ENI, downgrade a Hold da HSBC con aumento del target price
ENI, downgrade a Hold da HSBC con aumento del target price
Energia
,
Finanza
,
Consensus
28 ottobre 2025 - 08.44
(Teleborsa) - Gli analisti di
HSBC
hanno tagliato a "
Hold
" da "Buy" la
raccomandazione
su
ENI
, colosso energetico italiano, alzando contestualmente il
target price
a
16,5 euro
per azione dai precedenti 16,3 euro.
Condividi
Leggi anche
Prysmian, target price rivisto al rialzo da Deutsche Bank, Jefferies e HSBC
Londra: i venditori si accaniscono su HSBC Holdings
HSBC propone di privatizzare Hang Seng Bank con offerta da 12 miliardi di euro
Londra: andamento sostenuto per HSBC Holdings
Argomenti trattati
ENI
(321)
Titoli e Indici
ENI
0,00%
Hsbc Holdings Plc Sponsored Adr
+0,30%
Altre notizie
HSBC in forte calo al FTSE 100 dopo la proposta di di privatizzare Hang Seng Bank
Eni, azioni proprie al 5,08% del capitale sociale
Piazza Affari: positiva la giornata per ENI
Londra: positiva la giornata per HSBC Holdings
HSBC Holdings, punta a salire al 100% di Hang Seng Bank
TIM, promozione a Buy da Deutsche Bank con aumento del target price
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto