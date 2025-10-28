Milano 27-ott
42.912 0,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 0,00%
Dow Jones 27-ott
47.545 0,00%
Londra 27-ott
9.654 0,00%
Francoforte 27-ott
24.309 0,00%

ENI, downgrade a Hold da HSBC con aumento del target price

(Teleborsa) - Gli analisti di HSBC hanno tagliato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su ENI, colosso energetico italiano, alzando contestualmente il target price a 16,5 euro per azione dai precedenti 16,3 euro.
