eVISO, approvato l'avvio di un buyback fino al 10% del capitale sociale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società di tecnologia, quotata all'EGM, che opera nel settore dell'energia, del gas e della frutta, riunitosi in data odierna, ha approvato l'fino a unpro-tempore della Società. Attualmente, la Società detiene 1.304.108 azioni proprie, pari al 5,29% del capitale sociale.Le azioni acquistate potranno essere utilizzate per:• Piani di incentivazione per amministratori, dipendenti o collaboratori• Operazioni straordinarie e scambi di partecipazioni• Investimenti a medio-lungo termine per una gestione efficiente della liquiditàGli acquisti saranno effettuati su Euronext Growth Milan, nel rispetto della delibera assembleare del 27 ottobre 2025, non appena le condizioni di mercato lo permetteranno.A Piazza Affari, oggi, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione del 2,05%.