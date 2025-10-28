Green Economy europea: ritardi nei target di biodiversità

(Teleborsa) - Tutto pronto per la, evento annuale nell’e punto di riferimento per i protagonisti dell’economia di domani -Promosso dale dalla, in collaborazione con il, patrocinato dalla Ce dalIl focus di quest’anno sarà ‘’ che farà anche il punto sullo stato di salute dei settori della green economy. Fra questi ilche insieme al collasso degli ecosistemi, è al secondo posto fra i maggiori rischi percepiti, entro i prossimi 10 anni, secondo quanto emerge dalUn rapporto del 2024 dell’Agenzia europea per l’ambiente mostra che(il 45% non è classificato per mancanza di studi). Per quanto riguarda le specie presenti in Europa solo il 27% ha un buono stato di conservazione e solo il 6% mostra una tendenza al miglioramento.L’Unione Europea ha raggiunto. Il progresso complessivo delle aree protette è lento, però e la velocità con la quale aumentano e dovrà più che raddoppiare rispetto a quella degli ultimi 10 anni per raggiungere l'obiettivo del 30% entro il 2030. La, un indicatore dello sviluppo territoriale delle reti ecologiche (fondamentali per la biodiversità), nel 2021 nell’Unione Europea era dell'80,6%, con una diminuzione dello 0,8% rispetto al 2018. Da questi indicatori, insieme al consumo di suolo che non si arresta, risulta chiaramente cheLe ragioni delle difficoltà e dei ritardi sono abbastanza chiare:. Nel 2024, l'Unione Europea ha adottato misure significative per la biodiversità, in particolare la Nature Restoration Law, la cui applicazione diventa quindi essenziale per la tutela e il ripristino del capitale naturale e di servizi ecosistemici essenziali per il benessere e lo sviluppo dell’Europa e rappresenta un passaggio importante per la transizione ecologica del vecchio continente."Una retromarcia nelle misure per la tutela e il ripristino del capitale naturale- dice- Una parte importante delle attività economiche è, infatti, indirettamente legata o direttamente dipendente da servizi ecosistemici, forniti dal capitale naturale: dalle attività agro-alimentari a molte attività turistiche, dalla pesca alla disponibilità di acque di buona qualità, dall’uso del legno e di altri materiali naturali impiegati in molti settori produttivi, fino".Tutto ciò verrànella sessione plenaria di apertura con la presentazione della Relazione sullo stato della, in dialogo consulla crisi del debito eIl giorno successivo,, gli investimenti e le strategie per una. Moderata da, la sessione ospiterà interventi di alto profilo a partire dal panel dedicato alle prospettive globali, con contributi da Europa, Cina, Stati Uniti e Africa. Tra gli speaker: Alessandra Zampieri (JRC, Commissione Europea), Junming Zhu (Tsinghua University), Oliviero Bergamini (TG1 Rai) e Davinah Milenge Uwella (African Development Bank), in un dialogo che metterà a confronto modelli di sviluppo e strategie climatiche. A seguire, u, che offrirà una visione strategica sul futuro della decarbonizzazione.Un focus tematico, infine, sul(Commissione Europea),(Ambienta) e(EY), che esploreranno il legame tra investimenti verdi, innovazione industriale e vantaggi competitivi. In chiusura della sessione il tradizionale panel dedicato al settore privato e alle testimonianze di successo delle aziende leader nella transizione cone, a chiudere, le aspettative e le prospettive per la COP30 con il contributo di