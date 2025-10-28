Green Economy europea: ritardi nei target di biodiversità

(Teleborsa) - Tutto pronto per la 14esima edizione degli Stati Generali delle green economy 2025
, evento annuale nell’ambito di Ecomondo
e punto di riferimento per i protagonisti dell’economia di domani - decarbonizzata, circolare, capace di ripristinare il capitale naturale.
Promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy
e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile
, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
, patrocinato dalla Commissione Europea
e dal Ministero delle imprese e del made in Italy.La biodiversità in Europa tra difficoltà e ritardi
Il focus di quest’anno sarà ‘La green economy europea nel nuovo contesto globale
’ che farà anche il punto sullo stato di salute dei settori della green economy. Fra questi il tema della biodiversità in Europa,
che insieme al collasso degli ecosistemi, è al secondo posto fra i maggiori rischi percepiti, entro i prossimi 10 anni, secondo quanto emerge dal Global Risks Report 2025.
Un rapporto del 2024 dell’Agenzia europea per l’ambiente mostra che solo il 15% degli habitat europei è in ‘buono’ stato, il 4% è in uno stato "scarso", il 36% è in stato ‘cattivo’
(il 45% non è classificato per mancanza di studi). Per quanto riguarda le specie presenti in Europa solo il 27% ha un buono stato di conservazione e solo il 6% mostra una tendenza al miglioramento.
L’Unione Europea ha raggiunto il 26% di area terrestre protetta e il 12% di aree marine protette
. Il progresso complessivo delle aree protette è lento, però e la velocità con la quale aumentano e dovrà più che raddoppiare rispetto a quella degli ultimi 10 anni per raggiungere l'obiettivo del 30% entro il 2030. La connettività forestale
, un indicatore dello sviluppo territoriale delle reti ecologiche (fondamentali per la biodiversità), nel 2021 nell’Unione Europea era dell'80,6%, con una diminuzione dello 0,8% rispetto al 2018. Da questi indicatori, insieme al consumo di suolo che non si arresta, risulta chiaramente che l’Unione Europea non è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di tutela della biodiversità.
Le ragioni delle difficoltà e dei ritardi sono abbastanza chiare: la crisi climatica, il modello lineare e dissipativo di crescita economica e le pressioni tradizionali dell’urbanizzazione diffusa e di un certo modello di agricoltura industriale, ancora diffuso
. Nel 2024, l'Unione Europea ha adottato misure significative per la biodiversità, in particolare la Nature Restoration Law, la cui applicazione diventa quindi essenziale per la tutela e il ripristino del capitale naturale e di servizi ecosistemici essenziali per il benessere e lo sviluppo dell’Europa e rappresenta un passaggio importante per la transizione ecologica del vecchio continente.
"Una retromarcia nelle misure per la tutela e il ripristino del capitale naturale non conviene nemmeno dal punto di vista economico
- dice Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
- Una parte importante delle attività economiche è, infatti, indirettamente legata o direttamente dipendente da servizi ecosistemici, forniti dal capitale naturale: dalle attività agro-alimentari a molte attività turistiche, dalla pesca alla disponibilità di acque di buona qualità, dall’uso del legno e di altri materiali naturali impiegati in molti settori produttivi, fino alla stabilità e qualità dell’assetto del territorio, necessarie per ospitare infrastrutture e insediamenti
".
Tutto ciò verrà approfondito il 4 novembre
nella sessione plenaria di apertura con la presentazione della Relazione sullo stato della green economy 2025 a cura di Edo Ronchi
, in dialogo con Paolo Gentiloni, Co-Presidente della Task Force ONU
sulla crisi del debito e Lucrezia Reichlin, economista della London Business School.
Il giorno successivo, 5 novembre, la sessione plenaria internazionale offrirà uno sguardo globale sulle politiche internazionali
, gli investimenti e le strategie per una green economy competitiva
. Moderata da Amy Kazmin (Financial Times)
e Raimondo Orsini (Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile)
, la sessione ospiterà interventi di alto profilo a partire dal panel dedicato alle prospettive globali, con contributi da Europa, Cina, Stati Uniti e Africa. Tra gli speaker: Alessandra Zampieri (JRC, Commissione Europea), Junming Zhu (Tsinghua University), Oliviero Bergamini (TG1 Rai) e Davinah Milenge Uwella (African Development Bank), in un dialogo che metterà a confronto modelli di sviluppo e strategie climatiche. A seguire, un’intervista esclusiva all’economista Jeffrey Sachs (Columbia University)
, che offrirà una visione strategica sul futuro della decarbonizzazione.
Un focus tematico, infine, sul finanziamento della transizione con gli interventi di Paloma Aba Garrote
(Commissione Europea), Nino Tronchetti Provera
(Ambienta) e Marco Duso
(EY), che esploreranno il legame tra investimenti verdi, innovazione industriale e vantaggi competitivi. In chiusura della sessione il tradizionale panel dedicato al settore privato e alle testimonianze di successo delle aziende leader nella transizione con Maria Paola Chiesi, Vicepresidente - Chiesi Farmaceutici e Eleonora Petrarca, Head of Business Development Italy - Enel Green Power
e, a chiudere, le aspettative e le prospettive per la COP30 con il contributo di Chiara Montanini, Project manager di Italy for Climate.