Energia, Finanza
Greenvolt si aggiudica finanziamento per progetto fotovoltaico/BESS in Danimarca
(Teleborsa) - Il Gruppo Greenvolt, controllato dai fondi KKR, attraverso Greenvolt Power, ha siglato un accordo di project financing da 35 milioni di euro con Ringkjøbing Landbobank, per finanziare la costruzione e la gestione di un progetto ibrido su larga scala a Hoegholm, in Danimarca, che combina generazione fotovoltaica e sistema di accumulo di energia a batterie (BESS).

Il progetto, che integra 97,36 MW di generazione solare con un sistema di accumulo da 55–60 MW / 110–120 MWh, è stato studiato per aumentare la flessibilità della rete e ottimizzare l’uso dell’energia rinnovabile. La produzione solare annua stimata è di 97 GWh.

Attualmente in costruzione, il progetto dovrebbe raggiungere la data di entrata in esercizio commerciale (COD) nel primo trimestre del 2026.

"Progetti ibridi come questo, che uniscono solare e accumulo a batterie, non solo rendono più efficiente la produzione di energia rinnovabile, ma ci permettono anche di valorizzare e diversificare i nostri asset, rafforzando la fiducia e l’interesse dei partner istituzionali, in particolare dei finanziatori", ha dichiarato Joao Manso Neto, CEO del Gruppo Greenvolt.

Parte del portafoglio di KKR, il Gruppo Greenvolt dispone attualmente di un portafoglio di progetti utility-scale in fase di sviluppo pari a 14,1 GW in Europa, Stati Uniti e Asia, comprendente iniziative nel solare, eolico e BESS.
