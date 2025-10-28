Greenvolt si aggiudica finanziamento per progetto fotovoltaico/BESS in Danimarca

(Teleborsa) -controllato dai fondi KKR, attraverso Greenvolt Power, ha siglato unper finanziare la costruzione e la gestione di unsu larga scala a Hoegholm, in Danimarca, che combina generazionee sistema di accumulo di energia aIl progetto, che integracon un, è stato studiato per aumentare la flessibilità della rete e ottimizzare l’uso dell’energia rinnovabile. La produzione solare annua stimata è di 97 GWh., il progetto dovrebbe raggiungere la data di"Progetti ibridi come questo, che uniscono solare e accumulo a batterie, non solo rendono più efficiente la produzione di energia rinnovabile, ma ci permettono anche di valorizzare e diversificare i nostri asset, rafforzando la fiducia e l’interesse dei partner istituzionali, in particolare dei finanziatori", ha dichiarato, CEO del Gruppo Greenvolt.Parte del portafoglio di KKR, il Gruppo Greenvolt dispone attualmente di un portafoglio di progetti utility-scale in fase di sviluppo pari a 14,1 GW in Europa, Stati Uniti e Asia, comprendente iniziative nel solare, eolico e BESS.