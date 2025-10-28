Lavoro, Amazon pronta a cacciare 30mila dipendenti a partire da oggi

(Teleborsa) - Invertendo la rotta delle assunzioni dovute alla pandemia di Covid,Secondo quanto riporta il Guardian, la notizia dei tagli arriva mesi dopo che l'amministratore delegato del gigante della vendita al dettaglio aveva avvertito gli impiegati che avrebbero potuto essere sostituiti dall'intelligenza artificiale.Nel dettaglio l'azienda di Seattle prevede di, nel tentativo di ridurre i costi e annullare la vasta campagna di assunzioni avviata al culmine della pandemia, che ha scatenato un'impennata straordinaria, seppur transitoria, della domanda di acquisti online. Sebbene i licenziamenti rappresentino una piccola parte dell'ampia forza lavoro globale di Amazon, composta da 1,55 milioni di dipendenti, colpirebbero circa il 10% dei suoi circa 350mila dipendenti aziendali. La Cnbc lo ha definito il più grande licenziamento nella storia dell'azienda.