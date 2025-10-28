Microsoft rafforza la partnership con OpenAI con un investimento da 135 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Microsoft
e OpenAI
hanno rinnovato la loro alleanza strategica
con un nuovo accordo
che consolida una delle partnership più rilevanti del settore tecnologico. La collaborazione, iniziata nel 2019 come semplice investimento in un’organizzazione di ricerca, entra ora in una nuova fase con la creazione di una Public Benefit Corporation
(PBC) e una ricapitalizzazione
che ridefinisce la struttura azionaria di OpenAI.
Dopo l’operazione, Microsoft detiene una partecipazione del 27%
in OpenAI Group PBC, per un valore stimato di circa 135 miliardi di dollari
. Escludendo i round di finanziamento più recenti, la quota sarebbe stata pari al 32,5%. L’accordo conferma OpenAI come partner principale di Microsoft nello sviluppo di modelli di frontiera e garantisce all’azienda di Redmond l’esclusiva sui diritti di proprietà intellettuale
(IP) e sull’utilizzo dell’API Azure
fino al raggiungimento dell’Intelligenza Artificiale Generale
(AGI).
Tra le novità principali figura la creazione di un comitato indipendente
incaricato di verificare la futura dichiarazione di AGI da parte di OpenAI. I diritti IP di Microsoft su modelli e prodotti vengono estesi fino al 2032, includendo anche i modelli post-AGI, mentre quelli relativi alla ricerca resteranno validi fino al 2030 o fino alla verifica dell’AGI. OpenAI potrà inoltre collaborare con terze parti
per lo sviluppo di nuovi prodotti, mantenendo l’esclusiva su Azure per quelli basati su API.
Il nuovo accordo prevede anche l’acquisto da parte di OpenAI di servizi cloud Azure aggiuntivi per 250 miliardi di dollari
, mentre Microsoft rinuncia al diritto di prelazione come fornitore di calcolo
. Entrambe le società affermano che l’intesa rafforza la loro capacità di innovare in modo indipendente, garantendo al contempo una crescita sostenuta e condivisa nel lungo periodo.(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)