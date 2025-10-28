Moncler, nei nove mesi 2025 ricavi consolidati stabili a cambi costanti a 1,84 miliardi

Moncler

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025 il Gruppoha realizzato, cFX, (-1% a cambi correnti) rispetto a 1.865,7 milioni nei primi nove mesi del 2024. Nelil Gruppo ha realizzato ricavi pari arispetto allo stesso periodo del 2024.Ilha riportato ricavi pari a 1.553,2 milioni milioni nei primi nove mesi del 2025, stabili cFX (-1% a cambi correnti) rispetto a 1.573,3 milioni nello stesso periodo del 2024.I ricavi del(-1% cFX anno su anno a 514,2 milioni) hanno registrato un leggero miglioramento rispetto al trimestre precedente nel canale distributivo(DTC2 ), stabile a cambi costanti anno su anno, nonostante il perdurare delle difficoltà macroeconomiche e l’ancora debole fiducia dei consumatori. Lee lahanno conseguito risultati migliori rispetto alle altre regioni, mentre l’EMEA e il Giappone hanno sottoperformato, risentendo principalmente di flussi di turisti deboli.Il(-4% cFX anno su anno) ha mostrato anch’esso un miglioramento sequenziale, pur continuando a risentire delle iniziative in corso volte a migliorare la qualità della distribuzione attraverso la continua ottimizzazione della rete distributiva.Ilha riportato ricavi pari a 288,1 milioni nei primi nove mesi del 2025, in calo dell’1% cFX (-1% a cambi correnti) rispetto a 292,4 milioni nello stesso periodo del 2024Nelil fatturato ammonta a 101,4 milioni, stabile, a cambi costanti, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ilha accelerato registrando una solida crescita a doppia cifra (+11% cFX anno su anno), compensata dal calo del(-8% cFX anno su anno), dovuto a una diversa programmazione delle consegne nel Q3 vs Q4 rispetto all’anno precedente., Presidente e AD di Moncler, ha commentato: “Chiudiamo i primi nove mesi dell’anno restando concentrati sull’esecuzione della nostra strategia con disciplina, flessibilità e una direzione chiara, consapevoli delle sfide, ma anche aperti alle opportunitàche ci attendono. La nostra campagna di comunicazione Warmer Together, lanciata di recente, celebra i valori che definiscono Moncler da oltre 70 anni – le emozioni, le relazioni umane e il calore che nasce dallo stare insieme – raccontati attraverso l’amicizia di due icone di Hollywood. Gli stessi valori prendono vita in Casa Moncler, il nostro nuovo headquarter e una tappa importante nel nostro percorso. Più che un semplice luogo, è un’espressione concreta della nostra cultura, dove creatività e innovazione si incontrano, e dove le nostre persone si ritrovano con forte energia e senso di appartenenza per costruire il futuro del marchio. In un mondo in continua evoluzione, restiamo fedeli a ciò che siamo, agendo con responsabilità e determinazione, senza mai compromettere il valore a lungo termine dei nostri brand per risultati di breve periodo".