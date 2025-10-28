Milano 12:27
Nocivelli ABP, assemblea approva bilancio al 30 giugno e dividendo di 0,07 euro
(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Nocivelli ABP, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, ha approvato il bilancio annuale al 30 giugno 2025 e un dividendo di 0,07 euro per azione.

Inoltre, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2028, composto da cinque membri. Bruno Nocivelli e Nicola Turra sono stati confermati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato. In aggiunta al Presidente e al CEO, sono stati riconfermati Laura Salvatore e Alessandra Perego come amministratori e Francesco Landriscina in qualità di amministratore indipendente.
