Nocivelli ABP, assemblea approva bilancio al 30 giugno e dividendo di 0,07 euro

Nocivelli ABP

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, ha approvato il bilancio annuale al 30 giugno 2025 e unper azione.Inoltre, hafino all'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2028, composto da cinque membri. Bruno Nocivelli e Nicola Turra sono stati confermati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato. In aggiunta al Presidente e al CEO, sono stati riconfermati Laura Salvatore e Alessandra Perego come amministratori e Francesco Landriscina in qualità di amministratore indipendente.