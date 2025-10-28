Novartis, in crescita ricavi e utili trimestrali. Confermata guidance 2025

Novartis

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon risultati robusti, guidati dalla performance dei principali farmaci e dai progressi della. Ledel trimestre sono salite a(+8% su base annua, +7% a cambi costanti), con contributi significativi da(+68% cc),(+44% cc),(+45% cc) e(+95% cc). L’è aumentato del 7% a 5,46 miliardi di dollari (+6% USD), con un margine stabile al 39,3% nonostante l’impatto crescente dei generici.L’è cresciuto del 27% (+24% USD), mentre il risultato netto ha registrato un aumento del 25% (+23% USD) a 3,93 miliardi di dollari. L’EPS core ha raggiunto 2,25 dollari (+10% cc). Il free cash flow del trimestre è stato di 6,2 miliardi di dollari, in crescita del 4% rispetto all’anno precedente, trainato da flussi di cassa operativi più elevati.Nei, le vendite nette sono aumentate dell’11% a 41,2 miliardi di dollari, mentre l’utile operativo core è salito del 18% (+16% cc) a 17 miliardi di dollari. Il free cash flow cumulato ha raggiunto 15,9 miliardi di dollari, +26% rispetto al periodo precedente.Novartis ha confermato la, prevedendo una crescita delle vendite a una cifra alta e un incremento dell’utile operativo core in linea con la crescita a due cifre basse. La strategia dell’azienda resta focalizzata su quattro aree terapeutiche chiave, con investimenti nelle piattaforme emergenti e attenzione a mercati prioritari come Stati Uniti, Cina, Germania e Giappone.Commentando i risultati del terzo trimestre 2025, il Ceoha dichiarato: "Abbiamo registrato una solida performance finanziaria, riuscendo a compensare pienamente l’impatto dell’aumento della concorrenza dei generici negli Stati Uniti. I nostri principali motori di crescita — tra cui Kisqali, Kesimpta, Pluvicto e Scemblix — hanno continuato a mostrare risultati molto positivi. Un elemento chiave del trimestre è stata l’approvazione da parte della FDA di Rhapsido per la CSU e i risultati di Fase III incoraggianti di Ianalumab nella sindrome di Sjögren: due asset dal forte potenziale che possono sostenere la crescita del gruppo fino al 2030 e oltre. Inoltre, abbiamo concluso diverse operazioni strategiche per rafforzare ulteriormente la pipeline nelle aree terapeutiche principali. Restiamo pienamente in linea con gli obiettivi per il 2025 e con la traiettoria di crescita di medio periodo".