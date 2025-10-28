OPA ALA, depositato presso CONSOB il documento di offerta

ALA

(Teleborsa) - Wing BidCo, veicolo che fa riferimento a H.I.G. Capital, harelativo all'offerta pubblica di acquisto () obbligatoria e totalitaria sulle azioni, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale.L'efficacia dell'offerta. L'offerente pagherà agli azionisti dell'emittente che porteranno le azioni in adesione all'offerta un corrispettivo pari a 36,08 euro per ciascuna azione.