Orban da Meloni va all'attacco: "Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin"

(Teleborsa) -: era l'obiettivo della missione di Giorgia Meloni almeno sulla carta perchè nei fatti si è dimostrata decisamente in salita. Anche perché dopo l'incontro in mattinata in Vaticano con Papa Leone e prima di quello a Palazzo Chig il primo ministro ungherese Ornban ha sganciato una delle sue bordate, affermando che "l'Unione europea non conta nulla" e che "Donald Trump sbaglia su Putin: andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia" sul petrolio.Prima di lasciare il suo hotel nella Capitale,iega la sua visione dello stallo, che lui stesso conta di risolvere con un faccia a faccia tra Trump e Vladimir Putin a Budapest, ancora però solo ipotizzato.ad americani e russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L'Europa è totalmente fuori dai giochi", dice Orban a Repubblica e Messaggero, sostenendo cheDichiarazioni che non lasciano immaginare ampi margini di mediazione.su cui a Bruxelles