PayPal, ricavi trimestrali in crescita e partnership strategica con ChatGPT

PayPal Holdings

(Teleborsa) -ha riportato ricavi netti pernel terzo trimestre 2025, in crescita del 7% (+6% a parità di valuta). I(TM$) sono saliti del 6% a 3,9 miliardi di dollari, mentre il TM$ escludendo gli interessi sui saldi dei clienti è aumentato del 7% a 3,6 miliardi. L’è cresciuto del 32% a 1,303 dollari, con l’EPS non-GAAP a 1,34 dollari.(TPV) hanno raggiunto, in aumento dell’8%, mentre le transazioni sono diminuite del 5%, ma in crescita del 7% se si escludono quelle dei payment service provider (PSP). Glisono saliti dell’1% a 438 milioni. Isi sono attestati a, conaggiustato aPayPal ha inoltre annunciato l’inizio di un, con un primo pagamento di 0,14 dollari per azione previsto per il 10 dicembre 2025, pari a circa il 10% dell’utile netto non-GAAP.Sul, la società ha lanciato oggi nuovi servizi di, progettati per collegare i merchant a piattaforme AI e facilitare acquisti "conversazionali". L’è rendere i prodotti immediatamente scoperti e acquistabili, riducendo la frizione nel checkout e migliorando l’esperienza cliente.Due iniziative chiave guidano questa strategia:. Agent Ready, che sarà disponibile a partire dall'inizio del 2026, consente ai merchant di accettare pagamenti sulle superfici AI con protezione acquirente, rilevamento frodi e gestione dispute, senza necessità di integrazioni tecniche aggiuntive. Store Sync, già disponibile invece, rende i cataloghi dei merchant accessibili e acquistabili tramite AI, integrando inventario, ordini e fulfillment e preservando il controllo del brand e dei dati dei clienti.In quest'ambito PayPal ha annunciato l’adozione dell’(ACP) per integrare pagamenti e commercio all’interno di, consentendo agli utenti di completare acquisti istantanei tramite il wallet PayPal. La partnership conpermetterà alla rete globale di merchant PayPal, dai piccoli negozi ai grandi marchi, di vendere prodotti direttamente su ChatGPT senza integrazioni individuali, grazie alla gestione centralizzata di cataloghi, routing e pagamenti. L’iniziativa include Instant Checkout, protezioni acquirente/venditore e servizi post-acquisto, offrendo un’esperienza di pagamento semplificata.PayPal supporterà anchetramite l’dei, gestendo le transazioni con carta. La collaborazione rafforza inoltre la strategia AI interna di PayPal, con l’uso diper oltre 24.000 dipendenti e strumenti Codex per ingegneri, accelerando sviluppo prodotti e innovazione nell’esperienza cliente.