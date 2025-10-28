Milano 13:20
43.017 +0,25%
Nasdaq 27-ott
25.822 0,00%
Dow Jones 27-ott
47.545 0,00%
Londra 13:20
9.678 +0,25%
Francoforte 13:20
24.304 -0,02%

Seduta interlocutoria per le Borse europee in attesa di banche centrali e trimestrali tech USA

(Teleborsa) - Poco mosse le Borse europee, Piazza Affari compresa, con l'attenzione degli investitori rivolta alle trimestrali. Questa mattina il focus maggiore è sul settore finanziario, con HSBC che ha registrato un terzo trimestre sopra le attese nonostante il contraccolpo da spese legali, BNP Paribas ha messo a segno un terzo trimestre sotto le attese (con un "dossier specifico" che pesa sul costo del rischio), Amundi ha segnalato un utile in crescita e masse record a 2.317 miliardi di euro. La giornata è comunque interlocutoria, in attesa della conclusione delle riunioni di Fed, BCE e BoJ, e dei risultati di importati società tecnologiche statunitensi in uscita nei prossimi giorni.

Sul fronte macroeconomico, la fiducia dei consumatori in Germania è indicata in ulteriore calo a novembre, appesantita da un forte calo delle aspettative di reddito, secondo il sondaggio GfK-Nim. A ottobre la fiducia dei consumatori italiani e quella delle imprese del manifatturiero sono aumentate più del previsto, secondo i dati Istat.

Le immatricolazioni di auto in Europa sono state in aumento a settembre, sostenute dalla crescita a doppia cifra in Spagna (+16,4%) e Germania (+12,8%) e dai progressi in Italia (+4,2%) e Francia (+1,0%). Nell'area UE, EFTA e Gran Bretagna le immatricolazioni sono salite del 10,7% su anno a 1.236.876 veicoli, secondo i dati ACEA. Il gruppo Stellantis ha registrato a settembre un rialzo su anno delle immatricolazioni dell'11,5%, con una quota di mercato in lieve miglioramento al 13,4% dal 13,3% di un anno prima.

A Piazza Affari spicca il titolo Officina Stellare, che ha annunciato un'operazione di reverse take-over con Global Aerospace Technologies Group, holding di partecipazioni detenuta in maggioranza da società di investimento di Investindustrial, per la creazione di un polo industriale quotato in Italia, altamente specializzato in tecnologie avanzate per i comparti dell'aerospazio e della difesa e dotato di significative risorse patrimoniali mirate alla crescita ed al posizionamento tra i leader dei mercati di riferimento.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 3.925,2 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 60,5 dollari per barile, in calo dell'1,32%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +85 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,39%.

Tra i listini europei senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,07%, Londra è stabile, riportando un moderato +0,15%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,07%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,20%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 45.651 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,19%); come pure, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,05%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Leonardo, che segna un forte rialzo dell'1,61%. Stellantis avanza dell'1,57%. Piccolo passo in avanti per STMicroelectronics, che mostra un progresso dell'1,22%. Composta Terna, che cresce di un modesto +0,87%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari, che prosegue le contrattazioni a -0,99%. Giornata fiacca per Ferrari, che segna un calo dello 0,94%. Piccola perdita per Azimut, che scambia con un -0,9%. Tentenna Unipol, che cede lo 0,84%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technoprobe (+4,16%), Alerion Clean Power (+3,49%), Ferragamo (+3,17%) e Reply (+3,08%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su doValue, che ottiene -4,74%. Scivola Webuild, con un netto svantaggio dell'1,69%. In rosso Ariston Holding, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%. Sostanzialmente debole MFE A, che registra una flessione dell'1,48%.
