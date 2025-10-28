Seduta interlocutoria per le Borse europee in attesa di banche centrali e trimestrali tech USA

(Teleborsa) - Poco mosse le Borse europee, Piazza Affari compresa
, con l'attenzione degli investitori rivolta alle trimestrali
. Questa mattina il focus maggiore è sul settore finanziario, con HSBC
che ha registrato
un terzo trimestre sopra le attese nonostante il contraccolpo da spese legali, BNP Paribas
ha messo a segno
un terzo trimestre sotto le attese (con un "dossier specifico" che pesa sul costo del rischio), Amundi
ha segnalato
un utile in crescita e masse record a 2.317 miliardi di euro. La giornata è comunque interlocutoria
, in attesa della conclusione delle riunioni di Fed, BCE e BoJ, e dei risultati di importati società tecnologiche statunitensi in uscita nei prossimi giorni.
Sul fronte macroeconomico, la fiducia dei consumatori in Germania è indicata
in ulteriore calo a novembre, appesantita da un forte calo delle aspettative di reddito, secondo il sondaggio GfK-Nim. A ottobre la fiducia dei consumatori italiani e quella delle imprese del manifatturiero sono aumentate
più del previsto, secondo i dati Istat.
Le immatricolazioni di auto in Europa sono state in aumento a settembre
, sostenute dalla crescita a doppia cifra in Spagna (+16,4%) e Germania (+12,8%) e dai progressi in Italia (+4,2%) e Francia (+1,0%). Nell'area UE, EFTA e Gran Bretagna le immatricolazioni sono salite del 10,7% su anno a 1.236.876 veicoli, secondo i dati ACEA. Il gruppo Stellantis ha registrato a settembre un rialzo su anno delle immatricolazioni dell'11,5%, con una quota di mercato in lieve miglioramento al 13,4% dal 13,3% di un anno prima.
A Piazza Affari spicca il titolo Officina Stellare
, che ha annunciato
un'operazione di reverse take-over con Global Aerospace Technologies Group
, holding di partecipazioni detenuta in maggioranza da società di investimento di Investindustrial, per la creazione di un polo industriale quotato in Italia, altamente specializzato in tecnologie avanzate per i comparti dell'aerospazio e della difesa e dotato di significative risorse patrimoniali mirate alla crescita ed al posizionamento tra i leader dei mercati di riferimento.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Scambia in retromarcia l'oro
, che scivola a 3.925,2 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 60,5 dollari per barile, in calo dell'1,32%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +85 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 3,39%. Tra i listini europei
senza slancio Francoforte
, che negozia con un -0,07%, Londra
è stabile, riportando un moderato +0,15%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,07%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano
, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,20%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 45.651 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,19%); come pure, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,05%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben comprata Leonardo
, che segna un forte rialzo dell'1,61%. Stellantis
avanza dell'1,57%. Piccolo passo in avanti per STMicroelectronics
, che mostra un progresso dell'1,22%. Composta Terna
, che cresce di un modesto +0,87%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari
, che prosegue le contrattazioni a -0,99%. Giornata fiacca per Ferrari
, che segna un calo dello 0,94%. Piccola perdita per Azimut
, che scambia con un -0,9%. Tentenna Unipol
, che cede lo 0,84%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+4,16%), Alerion Clean Power
(+3,49%), Ferragamo
(+3,17%) e Reply
(+3,08%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su doValue
, che ottiene -4,74%. Scivola Webuild
, con un netto svantaggio dell'1,69%. In rosso Ariston Holding
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%. Sostanzialmente debole MFE A
, che registra una flessione dell'1,48%.