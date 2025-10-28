Milano 12:27
42.969 +0,13%
Nasdaq 27-ott
25.822 0,00%
Dow Jones 27-ott
47.545 0,00%
Londra 12:27
9.660 +0,07%
Francoforte 12:26
24.273 -0,15%

UnitedHealth Group migliora la guidance dopo i risultati del terzo trimestre

Finanza
UnitedHealth Group migliora la guidance dopo i risultati del terzo trimestre
(Teleborsa) - UnitedHealth Group, la più grande compagnia di assicurazione sanitaria negli Stati Uniti, ha chiuso il terzo trimestre 2025 con ricavi consolidati di 113,2 miliardi di dollari, in aumento del 12% su base annua, e utili per azione pari a 2,59 dollari, mentre l’EPS rettificato si è attestato a 2,92 dollari. I flussi di cassa operativi hanno raggiunto 5,9 miliardi, pari a 2,3 volte l’utile netto.

Alla luce dei risultati, la società ha alzato la guidance per l’intero esercizio 2025, prevedendo un utile per azione di almeno 14,90 dollari e un utile rettificato di almeno 16,25 dollari. "Restiamo concentrati sul rafforzamento della performance e sul posizionamento per una crescita duratura nel 2026 e oltre", ha commentato il CEO Stephen Hemsley.

Nel trimestre, gli utili operativi si sono attestati a 4,3 miliardi di dollari, con un margine netto del 2,1%, in calo rispetto al 6% del terzo trimestre 2024, a causa di costi medici più elevati e degli effetti delle riduzioni ai finanziamenti Medicare e delle modifiche al programma Part D introdotte dall’Inflation Reduction Act.

La divisione UnitedHealthcare ha registrato ricavi per 87,1 miliardi di dollari (+16% a/a), trainata dai segmenti Medicare & Retirement e Community & State, servendo 50,1 milioni di clienti negli Stati Uniti (+795.000 su base annua). Optum, invece, ha riportato ricavi per 69,2 miliardi (+8%), sostenuti dalla crescita di Optum Rx.

Il Medical Care Ratio (MCR) si è attestato all’89,9%, in linea con le attese, mentre il rapporto debito/capitale è rimasto stabile al 44,1%, includendo l’acquisizione di Amedisys conclusa a metà agosto.

Con una base di ricavi solida e una marginalità sotto pressione, UnitedHealth punta a consolidare la propria crescita nel 2026, sostenuta dagli investimenti per l’espansione dei servizi sanitari e dalla razionalizzazione dei costi operativi.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
Condividi
```