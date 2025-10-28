UnitedHealth Group migliora la guidance dopo i risultati del terzo trimestre

UnitedHealth Group

(Teleborsa) -, la più grande compagnia di assicurazione sanitaria negli Stati Uniti, ha chiuso ilcondi, in aumento del 12% su base annua, e utili per azione pari a 2,59 dollari, mentre l’EPS rettificato si è attestato a 2,92 dollari. Ihanno raggiunto 5,9 miliardi, pari a 2,3 volte l’utile netto.Alla luce dei risultati, la società ha alzato laper l’intero esercizio 2025, prevedendo undi almeno 14,90 dollari e un utile rettificato di almeno 16,25 dollari. "Restiamo concentrati sul rafforzamento della performance e sul posizionamento per una crescita duratura nel 2026 e oltre", ha commentato il CEONel trimestre, gli utili operativi si sono attestati a, con un margine netto del 2,1%, in calo rispetto al 6% del terzo trimestre 2024, a causa di costi medici più elevati e degli effetti delle riduzioni ai finanziamenti Medicare e delle modifiche al programma Part D introdotte dall’Inflation Reduction Act.Laha registrato ricavi per 87,1 miliardi di dollari (+16% a/a), trainata dai segmenti Medicare & Retirement e Community & State, servendo 50,1 milioni di clienti negli Stati Uniti (+795.000 su base annua)., invece, ha riportato ricavi per 69,2 miliardi (+8%), sostenuti dalla crescita di Optum Rx.Il(MCR) si è attestato all’89,9%, in linea con le attese, mentre ilè rimasto stabile al 44,1%, includendo l’acquisizione di Amedisys conclusa a metà agosto.Con una base di ricavi solida e una marginalità sotto pressione, UnitedHealth punta a consolidare la propria crescita nel 2026, sostenuta dagliper l’espansione dei servizi sanitari e dalla razionalizzazione dei costi operativi.