UnitedHealth Group migliora la guidance dopo i risultati del terzo trimestre

(Teleborsa) - UnitedHealth Group
, la più grande compagnia di assicurazione sanitaria negli Stati Uniti, ha chiuso il terzo trimestre 2025
con ricavi consolidati
di 113,2 miliardi di dollari
, in aumento del 12% su base annua, e utili per azione pari a 2,59 dollari, mentre l’EPS rettificato si è attestato a 2,92 dollari. I flussi di cassa operativi
hanno raggiunto 5,9 miliardi, pari a 2,3 volte l’utile netto.
Alla luce dei risultati, la società ha alzato la guidance
per l’intero esercizio 2025, prevedendo un utile per azione
di almeno 14,90 dollari e un utile rettificato di almeno 16,25 dollari. "Restiamo concentrati sul rafforzamento della performance e sul posizionamento per una crescita duratura nel 2026 e oltre", ha commentato il CEO Stephen Hemsley
.
Nel trimestre, gli utili operativi si sono attestati a 4,3 miliardi di dollari
, con un margine netto del 2,1%, in calo rispetto al 6% del terzo trimestre 2024, a causa di costi medici più elevati e degli effetti delle riduzioni ai finanziamenti Medicare e delle modifiche al programma Part D introdotte dall’Inflation Reduction Act.
La divisione UnitedHealthcare
ha registrato ricavi per 87,1 miliardi di dollari (+16% a/a), trainata dai segmenti Medicare & Retirement e Community & State, servendo 50,1 milioni di clienti negli Stati Uniti (+795.000 su base annua). Optum
, invece, ha riportato ricavi per 69,2 miliardi (+8%), sostenuti dalla crescita di Optum Rx.
Il Medical Care Ratio
(MCR) si è attestato all’89,9%, in linea con le attese, mentre il rapporto debito/capitale
è rimasto stabile al 44,1%, includendo l’acquisizione di Amedisys conclusa a metà agosto.
Con una base di ricavi solida e una marginalità sotto pressione, UnitedHealth punta a consolidare la propria crescita nel 2026, sostenuta dagli investimenti
per l’espansione dei servizi sanitari e dalla razionalizzazione dei costi operativi.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)