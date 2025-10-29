100 giorni a Milano Cortina 2026: cinque fattori vincenti per candidature a mega-eventi

(Teleborsa) - Mancano solo 100 giorni all’apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un appuntamento che va ben oltre lo sport e diventa laboratorio di visione, sistema e capacità di fare squadra. In questo contesto,Un nuovo studio dsocietà di consulenza specializzata in candidature, pianificazione operativa e strategie di legacy per i mega-eventi, mette in luce i cinque fattori decisivi che determinano il successo delle candidature, prendendo esempio dalle esperienze di Expo 2030 Riyadh e Milano Cortina 2026: chiarezza di governance, coerenza narrativa, unità degli stakeholder, fattibilità operativa e allineamento con strategie di sviluppo a lungo termine.sono presentati nel primo numero della serie WePlan Knowledge Paper, una raccolta di pubblicazioni dedicate all’intero ciclo di vita dei mega-eventi. Al centro del primo paper c’è la Metodologia di posizionamento dei fattori distintivi (USP Positioning Framework), sviluppata per aiutare i candidati a identificare e valorizzare i propri elementi distintivi. La metodologia affronta una comune debolezza nelle candidature: la propensione a presentare punti di forza locali come se fossero unici, senza valutarne l'effettiva rilevanza rispetto alle priorità degli enti assegnatari o al posizionamento dei concorrenti.“Le candidature non vengono più valutate solo per ambizione o capacità tecnica, ma per credibilità, sostenibilità e coerenza con strategie di lungo periodo”, ha dichiarato, co-fondatore di WePlan. “Con questo Knowledge Paper vogliamo offrire un approccio disciplinato e trasparente, che guardi all’eredità futura dei territori”.co-fondatore di WePlan, ha aggiunto: “Expo 2030 Riyadh e Milano Cortina 2026 dimostrano come visione e capacità di realizzazione possano integrarsi. La nostra serie di