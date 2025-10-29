Bancomat attua la sua rivoluzione: da circuito a piattaforma

Partner delle banche, non competitor

La piattaforma ONE BAMCONAT

Il progetto Eur-bank: la stablecoin legata all'Euro

Premialità legata ai pagamenti

(Teleborsa) -testimonierà una vera e propria, che completerà il processo di, proponendosi come punto di riferimento per banche, istituzioni e cittadini. La piattaforma One Bancomat si pone infatti come punto di accesso unico e universale, ma va segnalata anchee la copertura completa di tutti i casi d’uso contemplati."L'inizio di questa avvenuta risale allo scorso anno. Negi ultimi dodici mesi è stato avviato un, con attività suddivise in tre macro-aree:, ha ricordatonel tradizionale incontro che precede il Salone dei pagamenti."È statatecnologica per migliorare i servizi, lanciato un nuovo logo e avviate campagne di comunicazione. Il primo passo ha riguardato l'infrastruttura tecnologica - ha spiegato l'Ad - raggruppata in un unico centro di servizio, per renderla più innovativa e più moderna, favorendo anche la, che saranno fruibili anche da cellulare"."Laha proseguito Burlando - riguarda il, che non è solo un'operazione di rebranding e di un nuovo logo, ma èdi avere una piattaforma che serve le banche ed i clienti, un prodotto di un unico brand. Per rafforzare il brand abbiamo fatto anchee rafforzato ilcon una serie di partnership".LAd di Bancomat ha poi parlato dei nuovi prodotti sviluppati:e unache diventa una piattaforma unica per tutta una serie di servizi di Bancomat, dal pagamento POS ed e-commerce ai trasferimenti di denaro peer-to-peer."Il terzo step riguarda, a cominciare dalla piattaforma che garantiscenei pagamenti", ha sottolineato Burlando, ricordando l'accordo che ha legato le infrastrutture di dodici paesi e che "consentirà, già a partire dal prossimo anno, trasferimenti peer-to-peer istantanei usando un semplice numero di telefono, ma si potrà in seguito estendere ad altri use case ed ai pagamenti fisici. In futuro, anchepotrà viaggiare sulla nostra infrastruttura".L'Ad ha poi parlato di un altro progetto che sta a cuore a Bancomat e che riguarda la- sicura, affidabile e legata all'Euro - che consentirà si sviluppare una serie di servizi, non esclusa latramite la possibilità di acquistare titoli di Stato."L'Europa può e deve un ruolo importante nel settore dei pagamenti", ha affermato Burlando, ricordando che gli Stati Uniti hanno una leadership nelle stablecoin, ma l'UE può competere grazie ad una, legata all'Euro, che sia affidabile e più sicura delle stablecoin in dollari, grazie anche al sistema delle riserve che le banche sono obbligate a mantenere.L’azienda rafforzerà la, ponendosi comei, non come competitor, con l’obiettivo di creare un ecosistema digitale che consenta alle banche di offrire i loro servizi ai clienti e ai consumatori di pagare ovunque anche all'estero, al pari dei grandi circuiti internazionali, affermandosi come abilitatore di sistema, partner di servizi a valore aggiunto e punto di connessione tra il mondo bancario, le istituzioni e i cittadini.In questa direzione, Bancomat entra nella fase delle vere innovazioni, aprendo un nuovo capitolo per il sistema dei pagamenti italiani ed europei e si colloca fra le realtà capofila delche permetterà, per la prima volta, di effettuare transazioni tra Paesi diversi utilizzando solo circuiti europei e facendo un decisivo passo avanti nell'unione bancaria. Sarà dunque possibile pagare con Bancomat anche all’estero e inviare denaro istantaneamente in tutta l’Unione Europea.Al centro della rivoluzione ci sarà laT, non più solo un "connettore", ma unin grado di garantire sovranità tecnologica, competitività economica e inclusione sociale, trasformando i pagamenti in un vero motore di sviluppo per l’Italia. Si tratta di un, un punto di accesso unico e universale che le banche possono integrare nei propri canali o adottare come soluzione di riferimento. Un'unica soluzione che consentirà di effettuare pagamenti POS, P2P ed e-commerce, ma anche pagamenti alla Pubblica Ammnistrazione tramite PagoPA ed identità digitale.E' previsto l’ulteriore sviluppo della- più moderna, intuitiva, completamente connessa ai pagamenti digitali e integrabile nelle app dei partner bancari - che segnerà un passo importante verso un wallet nazionale.Ed al suo lancio, la nuova piattaforma consentirà anche di integrare l'Euro Digitale, garantendo la copertura completa di tutti i casi d'uso contemplati.Bancomat, in risposta al rapido sviluppo della tecnologia blockchain ed alla rivoluzione apportata dalle monete digitali, si propone di lanciare il progetto, una stablecoin di sistema stabile, garantita e ancorata all’euro, che unisci, diventando il ponte naturale tra il sistema bancario tradizionale e la nuova economia digitale. Una stablecoin che potrà esser usata anche per l'acquisto di titoli di Stato, attuando una "tokenizzazione del debito".Conl’azienda continuerà a sviluppare lae, attraverso l’utilizzo di Bancomat Pay, supporterà ancora le passioni degli italiani — dallo sport alla musica, dall’arte alla cultura — restituendo valore concreto a chi sceglie di pagare con Bancomat e con la propria banca.Il programma fedeltà consente di accedere alegati alle partnership Bancomat con realtà come Lega Serie A, FAI e VIVO Concerti, semplicemente utilizzando Bancomat Pay per acquisti online, in negozio o per lo scambio di denaro.