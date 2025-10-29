Calabria, A2A: nel 2024 quasi 40 milioni euro valore economico generato sul territorio

A2A,

(Teleborsa) - Illustrata oggi dall’Amministratore Delegato dia quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Calabria, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo nel 2024 e i piani di attività previsti per i prossimi anni.ha distribuito a livello locale un valore economico di quasi 40 milioni di euro e investito oltre 21 milioni in infrastrutture“. - ha dichiaratAmministratore Delegato di A2A – Si tratta di interventi significativi destinati principalmente all’economia circolare e allo sviluppo e manutenzione di impianti per la produzione di energia green. L’ingresso di A2A nella gestione del ciclo idrico attraverso Novito Acque conferma la nostra attenzione per questo territorio e il percorso di crescita intrapreso in Calabria, prima regione del sud e terza in Italia per presenza del Gruppo. Dal lancio del Piano Industriale nel 2021 abbiamo complessivamente destinato oltre 330 milioni di euro per sostenere la transizione ecologica di questa area, con ulteriori 400 milioni già pianificati al 2035. Progetti possibili grazie alla collaborazione e al dialogo con i Comuni, la Regione e tutti gli stakeholders a cui confermiamo la volontà di investire in soluzioni sostenibili e innovative”.Nel 2024, A2A ha generato valore per il territorio e per i suoi stakeholderin aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Una parte significativa di questo contributo è stata destinata al tessuto economico locale, con 13,4 milioni di euro - 8% in più sul 2023 - di ordini ai fornitori, di cui circa il 70% a micro o piccole imprese con meno di 50 dipendenti.estinati alla progettazione, realizzazione e mantenimento di impianti e infrastrutture per la transizione ecologica della Regione sono aumentati dell’8% rispetto all’anno precedente, superando i 21 milioni di euro.La presentazione è stata seguita da una discussione sulle prospettive della transizione ecologica, a cui hanno partecipato