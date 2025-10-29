CBI, Fratini Passi: supportate 250 banche nel rispondere all'obbligo della Verification of Payee

(Teleborsa) - "Questo è stato un anno intenso per noi, c'è stata una spinta strategica nel rinnovare il nostro piano
, ora nell'orizzonte 2025-28 e nel piano è stato riaffermato il ruolo di CBI per il sistema finanziario italiano, rafforzando il ruolo che dobbiamo avere nel supportare le banche nel loro percorso di innovazione". Lo ha detto Liliana Fratini Passi
, Direttore Generale di CBI Scpa Società Benefit, alla plenaria di apertura del Salone dei Pagamenti
.
"È stato anche apportato capitale
, a significare che c'è un impegno estremo dell'industria
finanziaria per competere anche nelle sfide internazionali", ha aggiunto.
In merito alla scadenza normativa del 9 ottobre 2025 per il servizio di Verification of Payee (VoP), il Direttore Generale ha spiegato che "l'ultima sfida è aver supportato oltre 250 banche nel rispondere all'obbligo della Verification of Payee
, con una piattaforma che intermedia l'85% degli IBAN domestici e se guardiamo agli IBAN europei - attraverso il meccanismo dell'European Council - siamo sostanzialmente al 15-20%. Abbiamo ricevuto nella nostra piattaforma 100 milioni di pagamenti cumulati e facciamo 5 milioni di verifiche giornaliere".