Edil San Felice, commessa da oltre 5 milioni da ASPI per lavori di manutenzione ordinaria
(Teleborsa) - Edil San Felice si è aggiudicata, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, una nuova commessa da Autostrade per l’Italia (ASPI) per un importo complessivo di 5,76 milioni di euro, di cui 576 mila euro per oneri della sicurezza, per lavori di manutenzione
ordinaria sul tratto di competenza della Direzione di Tronco di Cassino.

L’Accordo Quadro, di durata quadriennale, riguarda l’esecuzione di interventi di riqualifica e potenziamento delle reti di recinzione lungo le tratte autostradali gestite da Autostrade per l’Italia. L’intervento di Edil San Felice sarà finalizzato a migliorare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture autostradali, attraverso interventi volti a prevenire l’accesso della fauna selvatica alla sede stradale e
a proteggere le aree limitrofe.

I lavori prevedono la riqualifica e il potenziamento delle reti di recinzione mediante la sostituzione o il rinforzo delle strutture esistenti, utilizzando materiali e tecnologie di nuova generazione, in linea con gli standard più avanzati di sicurezza e sostenibilità.

È inoltre previsto un “Premio HSE” (Health, Safety & Environment), che verrà riconosciuto all’appaltatore al raggiungimento di specifici obiettivi in materia di sicurezza e tutela ambientale.

Lorenzo di Palma, CEO di Edil San Felice, ha ricordato che questa commessa che si inserisce all’interno di un anno record sotto il punto di vista degli ordini acquisiti, con la semestrale chiusa con un backlog in crescita del 67%. Un dato a cui hanno contribuito gli oltre 78
milioni di euro di contratti acquisiti solamente nel 2025.
