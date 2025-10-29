Giappone, fiducia consumatori sale a 35,8 punti più delle attese

(Teleborsa) - Migliora più delle attese il sentiment dei consumatori giapponesi. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a ottobe a 35,8 punti dai 35,3 di settembre, risultando superiore alle attese degli analisti che erano per una salita fino a 35,5 punti.All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle aspettative sui redditi (+0,6 punti) e quelle sullo stile di vita (+1,1 punti), meno le aspettative sull'occupazione (+0,2 punti) e le intenzioni di spesa di beni durevoli (+0,1 punti).L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.