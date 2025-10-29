Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 19:10
26.091 +0,30%
Dow Jones 19:10
47.853 +0,31%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

Commento, Finanza
Guadagni solidi a Wall Street mentre sale l'attesa per la Fed
(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,29%; sulla stessa linea, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 6.907 punti.

Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,4%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,39%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,12%), informatica (+1,07%) e beni industriali (+0,75%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,59%), finanziario (-1,15%) e materiali (-0,57%).

Vola il gigante dei macchinari industriali Caterpillar che ha presentato risultati oltre le attese sia per quanto riguarda i ricavi che gli utili: fondamentale la crescita della divisione energia e trasporti legata alla crescente domanda di energia per alimentare i data center per l'intelligenza artificiale. Bene anche Nvidia – che è diventata la prima azienda a raggiungere e superare una capitalizzazione di 5mila miliardi di dollari – e Verizon che sfrutta la buona performance trimestrale.


Maglia nera invece per Boeing che ha incrementato i ricavi trimestrali oltre le aspettative degli analisti ma ha registrato una perdita superiore a quella prevista a causa dei ritardi accumulati sul nuovo velivolo 777X.

Sul fronte macroeconomico, crescita nulla per le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto pubblicati dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Caterpillar (+12,11%), Nvidia (+2,72%), Verizon Communication (+2,20%) e Chevron (+0,90%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing, che continua la seduta con -4,24%.

United Health scende del 2,86%.

Calo deciso per Coca Cola, che segna un -2,53%.

Sotto pressione Nike, con un forte ribasso dell'1,86%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Cognizant Technology Solutions (+7,09%), American Electric Power Company (+5,20%), Old Dominion Freight Line (+4,04%) e Palantir Technologies (+3,96%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su CoStar, che ottiene -12,46%.

In perdita Verisk Analytics, che scende del 10,41%.

Pesante Automatic Data Processing, che segna una discesa di ben -5,34 punti percentuali.

Seduta negativa per Adobe Systems, che scende del 5,06%.
