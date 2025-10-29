Guadagni solidi a Wall Street mentre sale l'attesa per la Fed

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones
dello 0,29%; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.907 punti.
Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,4%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,39%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia
(+1,12%), informatica
(+1,07%) e beni industriali
(+0,75%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo per l'ufficio
(-1,59%), finanziario
(-1,15%) e materiali
(-0,57%).
Vola il gigante dei macchinari industriali Caterpillar
che ha presentato risultati
oltre le attese sia per quanto riguarda i ricavi che gli utili: fondamentale la crescita della divisione energia e trasporti legata alla crescente domanda di energia per alimentare i data center per l'intelligenza artificiale. Bene anche Nvidia
– che è diventata la prima azienda a raggiungere e superare una capitalizzazione di 5mila miliardi di dollari
– e Verizon
che sfrutta la buona performance trimestrale
.
Maglia nera invece per Boeing
che ha incrementato i ricavi trimestrali
oltre le aspettative degli analisti ma ha registrato una perdita superiore a quella prevista a causa dei ritardi accumulati sul nuovo velivolo 777X.
Sul fronte macroeconomico, crescita nulla
per le compravendite di abitazioni
negli Stati Uniti
, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto pubblicati dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Caterpillar
(+12,11%), Nvidia
(+2,72%), Verizon Communication
(+2,20%) e Chevron
(+0,90%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing
, che continua la seduta con -4,24%. United Health
scende del 2,86%.
Calo deciso per Coca Cola
, che segna un -2,53%.
Sotto pressione Nike
, con un forte ribasso dell'1,86%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Cognizant Technology Solutions
(+7,09%), American Electric Power Company
(+5,20%), Old Dominion Freight Line
(+4,04%) e Palantir Technologies
(+3,96%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su CoStar
, che ottiene -12,46%.
In perdita Verisk Analytics
, che scende del 10,41%.
Pesante Automatic Data Processing
, che segna una discesa di ben -5,34 punti percentuali.
Seduta negativa per Adobe Systems
, che scende del 5,06%.