IA e cyber-difesa insieme per la protezione delle infrastrutture critiche, dati e imprese

(Teleborsa) - Si è svolto oggi presso lail tavolo tecnico "", un momento di confronto strategico tra istituzioni, esperti e imprese per affrontare le sfide della sicurezza nazionale in un contesto sempre più digitalizzato. L’incontro, presieduto dall’, e promosso dal, ha riunito rappresentanti delper delineare linee guida operative, identificare best practice e promuovere collaborazioni innovative in materia di intelligenza artificiale e cyber-difesa."In un’epoca in cui le minacce cibernetiche rappresentano una sfida esistenziale per la sovranità digitale del nostro Paese, l. Questo tavolo rappresenta un passo concreto verso una sicurezza nazionale resiliente, capace di proteggere infrastrutture critiche, dati sensibili e imprese strategiche, valorizzando al tempo stesso l’innovazione tecnologica come leva di competitività", dichiara l'"I. L’IA non è solo uno strumento di difesa, maOggi abbiamo posto ulteriormemente le basi per una collaborazione pubblico-privata che guardi al futuro con responsabilità e visione", dichiara il DIl tavolo ha visto la partecipazione di autorevoli relatori, tra cui:(Direttore Relazioni Istituzionali, Uffici del Parlamento Europeo in Italia),(Scientific Coordinator for Education, Training and Awareness, ACN),(CEO Cyber Guru),(Group Head of Security Governance, Generali),(Responsabile Protezione Dati, Axpo Italia),(COO Tinexta Cyber),(Regulation Intelligence Specialist, Tinexta InfoCert),(Direttore Group Security e Cyber Defence, A2A),(Cybersecurity Competence Center Manager, Maticmind),(Chief Corporate Affairs Officer, Polo Strategico Nazionale),(Consulente, già DPO Arma dei Carabinieri),(Docente Cybersecurity, Campus Bio-Medico),(CIO Istat),(Consulente, già Comandante Comando Logistico terza Divisione Aeronautica),(AIGA Roma – Commissione AI, CMS),(CISO Teleconsys),(Direttore Cybersecurity Division Aizoon, Co-Founder ai.esra),(AD Dedalus Italia),(Dottore Agronomo, PhD Scienze Agrarie),(Presidente Accademia di Agricoltura di Torino). L’evento ha rappresentato un’occasionecon l’obiettivo di tradurre le analisi in azioni concrete per rafforzare la resilienza digitale dell’Italia.