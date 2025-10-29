Istat, torna a crescere export verso Paesi extra UE a settembre (+5,9%)

(Teleborsa) -, grazie soprattutto al commercio dei mezzi di, al netto dei quali si stima un incremento meno ampio, mentre crescono anche le importazioni, restituendo un saldo commerciale positivo, ma meno robusto di un anno fa. E' quanto emerge dall'ultimodell'Italia, secondo cui, nel mese di settembre, l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 ha registrato un forte incremento congiunturale per entrambi i flussi, lievemente più ampio per lerispetto alleL’aumento su base mensile dell’export si deve principalmente alle(+14,7%), tra cui mezzi di navigazione marittima; aumentano anche le esportazioni di beni di(+6,3%) e durevoli (+0,6%) mentre(-16,9%) e beni intermedi (-0,5%). Dal lato dell’import, l’incremento congiunturale è quasi totalmente spiegato dai maggiori acquisti di beni di consumo non durevoli (+22,2%) e beni intermedi (+8,3%).rispetto al trimestre precedente, sostenuta dalle maggiori vendite di energia (+27,3%), beni strumentali (+6,9%) e beni intermedi (+4,1%). Nello stesso periodo, l’import segna un aumento dello 0,9%, che riguarda tutti i raggruppamenti, tranne l’energia (-5,9%).La crescita tendenziale dell’export nazionale verso i mercati extra Ue è dovuta all’aumento delle vendite di energia (+16,8%), beni strumentali (+13%), beni di consumo non durevoli (+12,8%) e beni intermedi (+10,2%); si riducono su base annua soltanto le esportazioni di beni di consumo durevoli (-17,1%). L’import registra un incremento tendenziale del 16,9%, cui contribuiscono principalmente i maggiori acquisti di beni di consumo non durevoli (+58,4%).Il mese si settembre fa dunque emergere un(+3.753 milioni nello stesso mese del 2024). Ilrispetto a un anno prima (-3.926 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici scende da 7.679 milioni di settembre 2024 a 6.177 milioni di settembre 2025.A livello geografico,e +12% al netto dei mezzi di navigazione marittima) segna un marcato incremento tendenziale; aumentano anche le vendite verso paesimentre si registra un’ampia contrazione su base annua delle esportazioni verso laLe importazioni dagli Stati Uniti crescono del 76,8% su base annua. Forti incrementi – superiori alla media delle importazioni dai paesi extra Ue27 – si rilevano anche per gli acquisti da Cina (+32,3%) e India (+28,6%). Per contro, diminuiscono le importazioni da Regno Unito (-3,1%) e Svizzera (-1,0%).