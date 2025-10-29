Milano
15:43
43.178
+0,11%
Nasdaq
15:43
26.135
+0,47%
Dow Jones
15:43
47.943
+0,50%
Londra
15:43
9.747
+0,52%
Francoforte
15:43
24.170
-0,45%
Mercoledì 29 Ottobre 2025, ore 16.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: brillante l'andamento di Banco Santander
Madrid: brillante l'andamento di Banco Santander
Migliori e peggiori
,
In breve
29 ottobre 2025 - 13.00
Avanza la
banca spagnola
, che guadagna bene, con una variazione del 3,80%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: giornata depressa per Banco Santander
Madrid: andamento negativo per Banco Santander
Madrid: andamento rialzista per Banco Santander
Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander
Titoli e Indici
Banco Santander
+3,87%
Altre notizie
Madrid: in calo Banco Santander
Santander, utili record nel 3° trimestre e sopra attese
Madrid: brillante l'andamento di Unicaja Banco
Madrid: brillante l'andamento di Grifols
Banco de Sabadel scambia in rosso a Madrid
Madrid: scambi in positivo per BBVA
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto