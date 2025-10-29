Milano 15:43
43.178 +0,11%
Nasdaq 15:43
26.135 +0,47%
Dow Jones 15:43
47.943 +0,50%
Londra 15:43
9.747 +0,52%
Francoforte 15:43
24.170 -0,45%

Madrid: brillante l'andamento di Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Banco Santander
Avanza la banca spagnola, che guadagna bene, con una variazione del 3,80%.
Condividi
```