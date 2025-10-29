Mare Group, al 44,37% dei Warrant oggetto dell’OPA

Mare Group

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -, con riferimento all’di, rende noto che il 28 ottobre 2025 si è concluso il, come prorogato dal Comunicato del 23 Ottobre.Sulla base deicomunicati da Intermonte Sim, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portati in adesione all’Offerta 2.607.445 Warrant, pari alIl– come incrementato dal Comunicato del 23 Ottobre – relativamente ai Warrant portati in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Warrant a favore dell’Offerente, il 3° Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia ilLa società ricorda che il 4 agosto 2025 si è concluso il periodo di adesione dell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossadall’Offerente e avente ad oggetto avente ad oggetto, per un ammontarecomplessivamente rappresentativo delesercitabili nelle assemblee di Eles (l’“Offerta Parziale”). Pertanto, indata 8 agosto 2025, Mare Group ha acquistato le 1.510.480 azioni ordinarie di Eles portate in adesione all’Offerta Parziale a frontedel pagamento di un corrispettivo unitario pari a Euro 2,25 (sia con riferimento al valore di riferimento del corrispettivo misto che conriferimento al corrispettivo in denaro dell’Offerta Parziale).In considerazione del fatto che ogni 2 Warrant può essere sottoscritta 1 azione di Eles di nuova emissione (ciascuna, una “Azione di Compendio”) e che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio è pari a Euro 2,20, il, per effetto dell’acquisto dei Warrant al Corrispettivo di Euro 0,205, è pari adPertanto, per effetto dell’acquisto dei Warrant portati in adesione all’Offerta Mare Group corrisponderà ai soggetti che abbiano aderito all’Offerta Parziale untra Euro 2,61 ed Euro 2,25, cioè Euro 0,36 per ciascuna azione di Eles portata in adesione all’Offerta Parziale (il “Conguaglio”).