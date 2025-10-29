Mare Group, al 44,37% dei Warrant oggetto dell’OPA

(Teleborsa) - Mare Group
, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità dei warrant denominati “Warrant Eles 2019-2026”
di Eles Semiconductor Equipment
, rende noto che il 28 ottobre 2025 si è concluso il periodo di adesione dell’Offerta
, come prorogato dal Comunicato del 23 Ottobre.
Sulla base dei risultati provvisori
comunicati da Intermonte Sim, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portati in adesione all’Offerta 2.607.445 Warrant, pari al 44,37% dei Warrant Oggetto dell’Offerta
.
Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta, pari a Euro 0,205
– come incrementato dal Comunicato del 23 Ottobre – relativamente ai Warrant portati in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Warrant a favore dell’Offerente, il 3° Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 31 ottobre 2025
.
La società ricorda che il 4 agosto 2025 si è concluso il periodo di adesione dell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa
dall’Offerente e avente ad oggetto avente ad oggetto azioni ordinarie e azioni a voto plurimo di Eles
, per un ammontare
complessivamente rappresentativo del 29,99% dei diritti di voto
esercitabili nelle assemblee di Eles (l’“Offerta Parziale”). Pertanto, in
data 8 agosto 2025, Mare Group ha acquistato le 1.510.480 azioni ordinarie di Eles portate in adesione all’Offerta Parziale a fronte
del pagamento di un corrispettivo unitario pari a Euro 2,25 (sia con riferimento al valore di riferimento del corrispettivo misto che con
riferimento al corrispettivo in denaro dell’Offerta Parziale).
In considerazione del fatto che ogni 2 Warrant può essere sottoscritta 1 azione di Eles di nuova emissione (ciascuna, una “Azione di Compendio”) e che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio è pari a Euro 2,20, il valore implicito unitario delle azioni di Eles
, per effetto dell’acquisto dei Warrant al Corrispettivo di Euro 0,205, è pari ad Euro 2,61
.
Pertanto, per effetto dell’acquisto dei Warrant portati in adesione all’Offerta Mare Group corrisponderà ai soggetti che abbiano aderito all’Offerta Parziale un importo pari alla differenza
tra Euro 2,61 ed Euro 2,25, cioè Euro 0,36 per ciascuna azione di Eles portata in adesione all’Offerta Parziale (il “Conguaglio”).