Mare Group chiude l’OPA sui warrant Eles con adesioni al 44,4%

Mare Group, società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato i risultati definitivi dell'volontaria sui warrant di Eles Semiconductor Equipment. L'operazione, annunciata il 6 ottobre e promossa il 10 ottobre 2025, si è chiusa con l'adesione di 2.607.445 warrant, pari al totale oggetto dell'offerta. Secondo quanto reso noto da intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, non si registrano variazioni rispetto ai risultati provvisori diffusi il 28 ottobre. Mare Group deterrà quindi complessivamente 2.607.445 warrant Eles, equivalenti al 44,37% di quelli in circolazione. L'efficacia dell'operazione non era soggetta a condizioni sospensive. Il pagamento del corrispettivo, pari a per ciascun warrant portato in adesione, avverrà in contanti il 31 ottobre 2025, terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione. Il controvalore complessivo dell'offerta ammonta a Come indicato nel comunicato sui risultati provvisori, l'Offerente riconoscerà inoltre un conguaglio di. Tale pagamento sarà effettuato entro il 10 novembre 2025. L'obbligazione di Mare Group sarà considerata adempiuta al momento del trasferimento delle somme agli intermediari incaricati.