Marina Militare, Berutti Bergotto nuovo Capo di Stato Maggiore: Prete e Acampora si congratulano

(Teleborsa) -, esprimono le proprie più sincere congratulazioni all’Ammiraglio di Squadraminato Capo di Stato Maggiore della Marina Militare.“Desideriamo rivolgere all’Ammiraglio Berutti Bergotto le nostre più vive felicitazioni e gli auguri di buon lavoro – hanno dichiarato Prete ed Acampora –. La sua nomina rappresenta un riconoscimento prestigioso a una carriera esemplare, contraddistinta da competenza, senso dello Stato e profonda dedizione al servizio del Paese. La Marina Militare è un pilastro fondamentale non solo per la sicurezza e la difesa nazionale, ma anche per la promozione della cultura del mare e la crescita dell’economia blu italiana. In una fase storica in cui il mare assume un significato sempre più cruciale per la sovranità, la sostenibilità e la competitività dell’Italia, la guida dell’Ammiraglio Berutti Bergotto sarà garanzia di autorevolezza e visione. Sono certo che la sua esperienza e laI Presidenti Prete e Acampora hanno inoltre sottolineatesprimendo la propria disponibilità a proseguire e intensificare la collaborazione con la Marina Militare nell’ambito delle attività di Unioncamere e Assonautica Italiana per consolidare una comune strategia di valorizzazione del mare come risorsa nazionale, motore di sviluppo e leva di unità per l’Italia.