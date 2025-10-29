Milano 13:58
43.271 +0,33%
Nasdaq 28-ott
26.012 0,00%
Dow Jones 28-ott
47.706 +0,34%
Londra 13:58
9.774 +0,80%
Francoforte 13:58
24.265 -0,06%

Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che muove in linea con il Vecchio Continente.

Cresce l'attesa per la conclusione delle riunioni di Fed, BCE e BoJ, mentre prosegue la stagione delle trimestrali a stelle e strisce con i risultati di importati società tecnologiche in uscita nei prossimi giorni e quelli di Meta Platforms e Microsoft oggi.
In particolare sul fronte Fed, le aspettative di consensus sono di un nuovo taglio dei tassi da 25 punti base. Gli addetti ai lavori attendono il discorso che terrà nella serata di oggi, 29 ottobre, il presidente della Fed, Jerome Powell. Gli esiti delle riunioni di BCE e BoJ sono attedi per domani.

Sul fronte interno, secondo l'ultimo report dell'Istat sul commercio estero dell'Italia, a settembre, l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 ha registrato un forte incremento congiunturale per entrambi i flussi, lievemente più ampio per le importazioni (+6,1%) rispetto alle esportazioni (+5,9%).

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo dell'1,64%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 60,23 dollari per barile.
Torna a scendere lo spread, attestandosi a +83 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,38%.

Nello scenario borsistico europeo andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,01%, Londra avanza dello 0,86%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,04%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,49%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 45.971 punti.

In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,32%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,32%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Fineco, mostrando un incremento del 3,07%, i scia all'upgrade di Barclays.

Denaro su Banca Popolare di Sondrio, che registra un rialzo del 2,65%.

Bilancio decisamente positivo per Banca MPS, che vanta un progresso del 2,53%.

Buona performance per Stellantis, che cresce del 2,49%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -4,05%, all'indomani dei ricavi 9M25.

Sotto pressione Leonardo, che accusa un calo del 2,01%.

Pensosa Brunello Cucinelli, con un calo frazionale dello 0,99%.

Tentenna Campari, con un modesto ribasso dello 0,61%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technoprobe (+5,04%), NewPrinces (+4,90%), D'Amico (+2,29%) e Juventus (+1,29%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su MARR, che ottiene -4,31%.

Scivola Avio, con un netto svantaggio del 4,14%.

In rosso Fincantieri, che evidenzia un deciso ribasso del 3,27%.

Spicca la prestazione negativa di Maire, che scende del 2,04%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:

Mercoledì 29/10/2025
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,7%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,6%)
15:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,7%; preced. 4%).
