Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS

(Teleborsa) - Avanza l'istituto di Rocca Salimbeni
, che guadagna bene, con una variazione del 2,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monte Paschi
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Banca Monte dei Paschi
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7,642 Euro. Supporto visto a quota 7,452. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 7,832.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)