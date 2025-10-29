Milano 15:47
43.177 +0,11%
Nasdaq 15:47
26.133 +0,46%
Dow Jones 15:47
47.933 +0,48%
Londra 15:47
9.743 +0,47%
Francoforte 15:47
24.138 -0,58%

Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza l'istituto di Rocca Salimbeni, che guadagna bene, con una variazione del 2,35%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monte Paschi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Banca Monte dei Paschi resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7,642 Euro. Supporto visto a quota 7,452. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 7,832.

