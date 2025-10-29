Technoprobe, mattinata tonica a Milano

Technoprobe

(Teleborsa) - Mattinata tonica per le azioni disul. Il titolo sta beneficiando dell'entusiasmo del mercato sull'(AI) e dei. L'azienda di Cernusco Lombardone, infatti, opera in una nicchia del mercato dei semiconduttori che è quella del wafer testing e in particolare nel segmento delle applicazioni logiche. Ed è proprio sulle applicazioni dell’AI che la società lecchese sta cercando una nuova spinta del business.Ulteriore supporto viene anche dallain cui del gruppo ha registrato ricavi in crescita del 35% su base annua a 326 milioni di euro con la marginalità a crescita ancora maggiore. L’Ebitda è salito del 75% a 106 milioni con un utile netto a 34,4 milioni. Con una posizione finanziaria netta positiva per 640 milioni e un patrimonio netto salito a 1,2 miliardi, ha risorse importanti a disposizioni per lo sviluppo futuro.A ciò si uniscono le. Secondo il consenso di mercato, raccolto da S&P Global market intelligence, ricorda Milano Finanza, i ricavi a fine anno dovrebbero superare i 620 milioni con un margine operativo lordo vicino ai 200 milioni con un peso del 31% sul fatturato.Con una capitalizzazione di 5,8 miliardi, corrispondenti a oltre 9 volte i ricavi, quasi 30 volte l'Ebitda e 58 volte gli utili netti attesi per fine 2025, il titolo Technoprobe scambia anegoziate sul Nasdaq, legati all'onda degli sviluppi dei superchip dell’intelligenza artificiale.