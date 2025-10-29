Milano 13:01
Finanza
TMP Group, commessa da oltre 1,3 milioni per allestimenti Villaggio Olimpico Atleti di Milano-Cortina 2026
(Teleborsa) - TMP Group, tech-media company quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising, digital marketing, eventi e allestimenti ad alto contenuto tecnologico, è stata scelta da uno dei più importanti player mondiali nel settore dei grandi allestimenti e della produzione eventi per supportare la realizzazione degli
allestimenti interni del Villaggio Olimpico Atleti di Milano-Cortina 2026.

Il progetto, che si estende su una superficie di oltre 8.000 metri quadrati, garantirà il massimo livello di ospitalità, comfort e funzionalità per atleti e delegazioni provenienti da tutto il mondo, desiderosi di competere e vivere le emozioni dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 che si terranno nel territorio italiano.

Il valore complessivo della commessa, principalmente di competenza 2025 e pari a oltre 1,3 milioni di euro, rappresenta un passo decisivo per la crescita e il riconoscimento di TMP Group, che sarà impegnato nel progetto dall’avvio operativo fino alla conclusione dei Giochi Paralimpici.
