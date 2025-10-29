UK: massa monetaria M4 settembre +0,6% oltre attese, prestiti salgono a 7 miliardi

(Teleborsa) - La massa monetaria M4 della Gran Bretagna è salita dello 0,6% nel mese di settembre, dopo il +0,4% registrato il mese precedente e rispetto al +0,1% delle stime degli analisti. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati si sono assestati a 1,491 miliardi di sterline, in frenata rispetto agli 1,749 miliardi del mese precedente (rivisti da un preliminare di 1,692 miliaredi).I prestiti netti ai privati evidenziano una crescita a 7 miliardi di sterline, rispetto ai 6 miliardi registrati in precedenza, superando i 5,6 miliardi del consensus. I prestiti per mutui si attestano a 5,5 miliardi, in aumento dai 4,3 miliardi precedenti.