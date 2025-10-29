Usa-Corea del Sud, accordo commerciale da 350 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Dopo mesi di trattative,hanno raggiunto un accordo commerciale che prevede un piano di investimenti da 350 miliardi di dollari nell’economia americana. L’intesa, finalizzata dai presidenti, è stata resa nota dai funzionari sudcoreani dopo la riunione dei due leader a margine dell'Kim Yong-beom, capo della politica economica di Seul, ha spiegato che il pacchetto includedestinati allain undedicato agli Stati Uniti. I finanziamenti, garantiti anche da istituzioni bancarie coreane e internazionali, saranno erogati gradualmente, fino a un massimo di 20 miliardi di dollari l’anno, per evitare pressioni sul mercato valutario e salvaguardare la stabilità del won.In cambio, Washington ridurrà dal 25% al 15% isulledi, allineandoli a quelli applicati al. L’accordo, che resterà in vigore fino a gennaio 2029, include anche garanzie per lee condizioni tariffarie più favorevoli per il settore dei, allineate a quelle di Taiwan.Il governo sudcoreano ha introdotto, che limitano gli investimenti a progetti con flussi di cassa garantiti e prevedono la possibilità di rinegoziare la ripartizione dei profitti se il capitale non sarà recuperato entro 20 anni.Trump ha definito l'intesa come "un grande successo per entrambe le economie".Il presidente americano si sposterà ora a Busan per l'atteso vertice con, considerato cruciale per una possibile de-escalation della guerra commerciale tra Washington e Pechino.